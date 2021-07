Skupina Nocadeň prichádza s novým singlom Žiletky

Bratislava 1. júla (TASR) – Skupina Nocadeň prichádza s novým letným singlom Žiletky, v ktorom odhaľuje svoju experimentálnu tvár. K singlovej novinke zverejnila košická formácia aj videoklip, o ktorý sa postaral mladý režisér Adam Mogyorosi. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Výber ďalšieho singla z ostatného albumu Auróra bol pomerne netradičný. Nezvolili si ho bratia Rasťo a Robo Kopinovci, ale voľba padla do rúk režiséra videoklipu Adama Mogyorosiho, ktorý kapele Nocadeň navrhol spoluprácu cez sociálne siete.



„Skupina Nocadeň je jednou z mojich obľúbených kapiel a jej tvorbu považujem za nadčasovú a v našich končinách veľmi originálnu a kvalitnú. Preto som sa rozhodol kapelu osloviť s ponukou na vizuál. Na výber mi poslala tri skladby a skladba Žiletky ma ihneď zaujala. Páčilo sa mi, ako je rozdelená na dve časti, tú vokálnu a druhú, ktorá je premostená do inštrumentálnej pasáže pokračujúcej až do konca,“ opísal vznik spolupráce režisér Mogyorosi.



„Keďže mám radšej tvorbu alternatívnejších videoklipov, či už po vizuálnej alebo obsahovej stránke, tak som tentoraz stavil na koncept zaujímavých a ikonických scén, ktoré spolu tvoria akúsi mozaiku rozprávkového avantgardného sveta, kde sa hlavná postava nachádza vo svete, v ktorom sú ľudia nahradení balónmi. Celý vizuál sa nesie vo vintage duchu,“ priblížil koncept videoklipu jeho režisér.



Novinka Žiletky na prvé počutie neznie ako typická pieseň z dielne Nocadeň. „Žiletky predstavujú našu experimentálnu tvár. Insideri vedia, že sme pomerne odvážni, pokiaľ ide o zvuk, a ľudia, ktorí nás poznajú iba z rádia, zostanú možno trocha zaskočení. Minimálne podľa môjho hlasu by však mohli identifikovať, že ide stále o Nocadeň,“ povedal o singlovej novinke spevák Rasťo Kopina.



„Tentoraz som si urobil také klipové prázdniny, jednak som nevymýšľal námet a ani som si v tom videoklipe nezahral. Adamovi som povedal, že to je moja jediná podmienka a že si bude musieť poradiť bez našej pomoci. Zobral to ako výzvu a zvládol to veľmi dobre,“ doplnil.



Novú pieseň spolu s ostatnými skladbami z albumu Auróra predstaví formácia Nocadeň už čoskoro na sérii letných koncertov 3. júla v Žiline, 31. júla v Košiciach a 4. septembra v Banskej Štiavnici.