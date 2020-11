Skupina Škwor vydáva nový album Tváře smutnejch hrdinů

Bratislava 9. novembra (TASR) – Známa česká rocková skupina Škwor vydala nový album s názvom Tváře smutnejch hrdinů. Novinka ponúka trinásť skladieb, sú nimi Intro 129, Tváře smutnejch hrdinů, Vteřina jediná, Když vlky žene z lesů hlad, Zůstaň tu chvíli, Spoutanej, Nejistá přítomnost, To je můj svět, Už je to tak dávno, Čas všechno spálí, Noc nebo den, Doufej a Zvedni hlavu. Vo svojom newsletteri o tom informuje vydavateľstvo Supraphon.



Štvorčlenná pražská úderka Škwor patrí medzi české rockové formácie. Ich výpravná živelná šou i hudba sú medzi fanúšikmi vyhľadávanou atrakciou. Či už to bol vypredaný narodeninový koncert v pražské O2 aréne pred dvoma rokmi alebo úspešné halové turné, kapela priebežne potvrdzuje, že patria medzi jedno z najväčších mien, čo sa týka hudobného a audiovizuálneho prevedenia, tak aj sily stále rastúcej fanúšikovskej základne.



Dokazuje to aj na novinke Tváře smutnejch hrdinů, s ktorou prichádza tri roky po zlatou platňou ocenenej štúdiovke Uzavřenej kruh. Skladby na novom albume sa vyznačujú typickou rockovou energiou, zachovávajú si ľahkú rozoznateľnosť, pritom si však stále držia progresívnosť a skrývajú nejedno hudobné prekvapenie. Veľký podiel na tom má osoba nového gitaristu Martina Voláka, ktorého precízne a nápadité gitarové riffy dodali kapele svieži vietor. To ešte podčiarkuje mix, pod ktorým je podpísaný zvukový technik Amak Golden. Cenenou istotou sú aj texty frontmana Petra Hrdličku, ktorý sa nebojí ostrej priamočiarosti ani britkej reflexie vecí osobných aj tých, čo pália celú spoločnosť. Tie fungujú vo vypaľovačkách Už je to tak dávno, Noc nebo den či Spoutanej aj baladických polohách kapely, ktoré na desiatej štúdiovke reprezentujú songy ako Nejistá přítomnost alebo Doufej.



Vítaným bonusom pre hudobných fajnšmekrov z radov fanúšikov kapely bude aj skutočnosť, že novinka Tváře smutnejch hrdinů bude prvým albumom v diskografii, ktorá sa dočká aj vinylovej verzie.



Skupina Škwor je na scéne od roku 1998, ich prvý názov bol Skwar. Zakladajúcimi členmi boli Petr Hrdlička (gitara, spev), Tomáš Kmec (basgitara) a František Vadlejch (bicie). V roku 2000 vydali debutový album Mayday. Na konte mali dvanásť vydaných albumov a kompilácií, posledný Uzavřenej kruh vyšiel v novembri 2017.