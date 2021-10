Skupina Slza s Monikou Bagárovou predstavili novú pieseň Červánky

Bratislava 13. októbra (TASR) – Česká popová stálica Slza predstavuje novú pieseň Červánky, ku ktorej si Petr Lexa s Lukášom Bundilom prizvali speváčku Moniku Bagárovú.



Romantický duet s poetickým a chytľavým refrénom berie fanúšika do slnečných viníc Mikulova a Valtíc, pričom tak ponúka dokonalú atmosféru babieho leta. K piesni nakrútili aj videoklip pod režijnou taktovkou Radima Věžníka. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Lexa a Bundil tvoria kapelu Slza už sedem rokov a na českej scéne už ponúkli viacero hitov. Platí to aj o ostatnom albume 3 z minulého roka, keď predstavili piesne Paravany, 4 Ráno alebo Žár. V súčasnosti sa v rádiovom éteri hráva ich posledný singel Bouře, na ktorom rovnako ako na celom albume spolupracovali s britským producentom Oliverom Som, z ktorého produkcie vznikla aj novinka Červánky.



„Niekoľkokrát do roka za nami príde, na týždeň sa zavrieme na chalupe a skladáme. Mal za nami priletieť aj na jar, ale pre lockdown sa to nedalo, tak sme skúsili vec, ktorá bola v tom čase veľmi bežná, skúsili sme skladať online,“ priblížil počiatky vzniku singlu spevák Lexa.



O text sa postaral samotný spevák. „V texte som mal od prvej chvíle jasno. Keď sa pozriem na poznámky z minulého apríla, nachádzam tam frázy –„konec léta, nad námi červánky, opilí láskou či ranní slunce."



„To boli moje dojmy po prvom vypočutí pracovného dema. Z toho sa tak nejak prirodzene vyvinul príbeh dvoch ľudí a ich letného romániku, ktorý možno prečká aj zimné mrazy a bude z neho niečo viac, alebo skončí spolu s letom a zostanú tak len krásne spomienky,“ hovorí Lexa.



Práve Bundil prišiel s nápadom, že by z piesne mohol byť duet. Dvojica tak kontaktovala dvadsaťsedemročnú speváčku a súčasnú porotkyňu talentovej súťaže Superstar Moniku Bagárovú.



„Bolo mi potešením spolupracovať s chalanmi zo Slzy. Zaspievať si iný štýl hudby, vidieť, ako pracujú v štúdiu iní hudobníci a nazbierať ďalšie zaujímavé skúsenosti, je pre mňa vždy zážitkom. Je to veľmi milá spolupráca a krásny song,“ doplnila speváčka.