Španielska spevácka hviezda Julio Iglesias má 80 rokov

Madrid/Bratislava 23. septembra (TASR) – Patrí medzi komerčne najúspešnejších španielskych spevákov a pritom sa chcel pôvodne profesionálne venovať futbalu. Odhaduje sa, že počas svojej kariéry vystúpil na viac ako 5000 koncertoch pre vyše 60 miliónov ľudí na piatich kontinentoch. Podľa Sony Music Entertainment je jedným z desiatich najpredávanejších hudobných umelcov v histórii.



V sobotu 23. septembra má španielsky spevák a skladateľ Julio Iglesias 80 rokov.



Julio José Iglesias de la Cueva sa narodil 23. septembra 1943 v Madride. Ako každý španielsky chlapec aj malý Julio túžil najmä po jednom - stať sa hráčom slávneho Realu Madrid. Tento sen sa mu takmer podarilo naplniť. Postupne prechádzal žiackymi družstvami, bol brankárom v juniorskom tíme. Jeho sľubná futbalová kariéra sa však v roku 1963 skončila.



Pri autonehode sa s autom prevrátil na strechu a okrem iných zranení utrpel komplikovanú zlomeninu nohy a poranil si chrbticu. Dokonca hrozilo, že mu ochrnú končatiny. Aby zvýšil cit v rukách, začal hrať na gitare, ktorú dostal od zdravotnej sestry. Po rehabilitácii študoval na jazykovej škole v Spojenom kráľovstve. Po návrate do Španielska vyštudoval právo na Univerzite Complutense v Madride. K futbalu sa už nevrátil.



V roku 1968 vyhral súťaž mladých spevákov Spanish Song Festival v Benidorme s piesňou La vida sigue igual, rok nato vydal debutový album Yo Canto. V marci 1970 reprezentoval Španielsko na Veľkej cene Eurovízie v holandskom Amsterdame, so skladbou Gwendolyne skončil štvrtý.



V roku 1970 si zobral za manželku filipínsku novinárkou Isabel Preyslerovú. Mali tri deti, dcéru Isabel a synov Julia a Enriqua. Rozišli sa v roku 1978. Na začiatku 90. rokov sa oženil druhýkrát. Jeho manželkou sa stala holandská modelka Miranda Rijnsburgerová. Majú päť detí, troch synov a dve dcéry.



Julio Iglesias má na svojom konte šesťdesiat štúdiových albumov, najnovší Mexiko a Amigos vyšiel v máji 2017. K diskografii patrí aj dvadsať kompilačných albumov, najnovší Dois Coracoes vydal v auguste 2017.



Predaj platní prevýšil 300 miliónov výliskov, čo ho radí medzi najúspešnejších sólových umelcov. Spieva v 14-tich jazykoch vrátane španielčiny, portugalčiny, taliančiny, nemčiny, francúzštiny a angličtiny.



V roku 1984 získal cenu Grammy za najlepší latino album, v roku 1988 druhú opäť za najlepší album, rok nato dostal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. V rodnom Španielsku získal v roku 2011 Zlatú medailu za zásluhy v hudbe a umení a v máji 2015 mu slávna Berklee College of Music udelila čestný doktorát.



Spevácka latino hviezda, ktorá má milióny fanúšikov po celom svete, zavítala v rámci Starry Night World Tour aj na Slovensko. Na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vystúpil Julio Iglesias 21. júna 2012.