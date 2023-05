Spevák Peter Bažík prichádza s rockovou novinku Otočím planétu

Bratislava 2. mája (TASR) - Spevák Peter Bažík predstavuje rockovú novinku Otočím planétu. Po dlhšej singlovej odmlke touto skladbou ohlasuje nielen návrat na hudobnú scénu, ale čoskoro aj vydanie nového albumu. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Turčina.



Autorom novinky je skladateľ Braňo Jančich, ktorý spevákovi skladbu napísal tzv. na kľúč. Gitary do piesne nahral slovenský gitarový mág Jimi Cimbala. Ich spolupráca však nezostala iba pri nahrávaní gitár, Jimi sa postaral aj o kompletne celú produkciu skladby.



Do počtu známych mien v rámci tejto skladby Bažík pridáva aj nežné pohlavie. Stále populárnejšia slovenská herečka Liv Bielovič prijala spevákovu ponuku na účinkovanie vo videoklipe, s ktorým spolu doslova otáčajú svet. Vďaka 3D produkcii režiséra Pierra Lexisa nás prenášajú na inú planétu.



"Liv je moja úžasná kamarátka a kolegyňa, s ktorou je radosť pracovať, a svoju úlohu zahrala bravúrne. Veľmi sa teším a ďakujem, že do toho so mnou šla a pomohla mi tak otočiť môj svet. Táto pieseň zároveň odštartovala spoluprácu so skvelým novým tímom tvojashow.sk. Úžasne sme si sadli aj po ľudskej stránke, a tak natáčanie aj ďalších piesní bolo pre mňa príjemným pracovným dobrodružstvom a veľmi sa teším na reakcie fanúšikov," hovorí Bažík. Nový album plánuje vydať ešte tento rok.