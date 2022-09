Skladba Viac: S novinkou prichádza spevák Peter Leto

Bratislava 20. septembra (TASR) – Spevák a hudobník Peter Leto predstavuje svoju novú autorskú skladbu s názvom Viac. Nostalgicky sa v nej vyrovnáva s pocitmi neistoty vo vzťahu, no zároveň verí v druhé šance aj nové začiatky. TASR informovala PR manažérka Andrea Turčina.



"Inšpiráciou je ten typ pocitov 'keď sa niečo končí' a neistota, ktorá s nimi často prichádza. Človek vtedy možno aj chce vrátiť čas, spraviť veci inak, nastaviť kurz osudu iným smerom. Niekedy sa s novou situáciou dá jedine zmieriť. A niekedy sa dajú veci opraviť, keď na nich po kúskoch a s odhodlaním začneme pracovať," hovorí Peter.



V rámci hudobnej produkcie Peter na skladbe spolupracoval s renomovaným slovenským producentom Matejom Milošom alias Lil'maxxom, s ktorým podčiarkli atmosféru textu a dodali jej moderný popový zvuk.







"Spolupráca s Lil'maxxom bola ako vždy perfektná. Páči sa mi, že v hudbe hľadá stále niečo nové. V songu Viac podľa mňa vkusne prepája šťavnatú a bohatú hudobnú produkciu s jednoduchým klavírnym zvukom a motívom. Dobre sa mi na to písal text, tento som mal hotový najrýchlejšie zo všetkých," dodáva spevák



Hoci skladba rotuje už niekoľko týždňov v éteri niektorých slovenských rádií, videoklip predstavuje až teraz. Vizuál, na ktorom Peter spolupracoval s Punč Production, vytvára príjemnú symbiózu s textom piesne a to najmä zaujímavými symbolmi, ako napríklad hrou so zrkadlami.