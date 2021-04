Svetové hity apríla druhej polovice minulého storočia

Bratislava 8. apríla (TASR) – Anglickú singlovú hitparádu viedol na začiatku apríla 1961 kráľ rokenrolu Elvis Presley so skladbou Wooden Heart. Na čele bola šesť týždňov. Bola to v poradí tridsiata piata Elvisova pieseň, ktorá bodovala v anglickom rebríčku.



O desať rokov neskôr bola prvá skupina T. Rex s piesňou Hot Love. Na čele sa udržala šesť týždňov. V singlovej hitparáde mali 15 skladieb, štyri z nich, Hot Love, Get It On, Telegram Sam a Metal Guru, sa dostali na prvú pozíciu.



Shakin' Stevens so skladbou This Ole House viedol anglickú hitparádu na začiatku apríla 1981. Tento spevák z Welsu bol úspešný hlavne v 80. rokoch, do hitparády sa dostalo celkom 32 jeho skladieb, z nich štyri až na prvé miesto. Jeho diskografia obsahuje dve desiatky albumov a kompilácií.



O desať rokov neskôr bol prvý Chesney Hawkes s pesničkou The One And Only. Na čele pobudla päť týždňov. Úspech mu priniesla práve táto skladba, je z filmu Buddy's Song, v ktorom hral Chesney úlohu mladého chlapca Buddyho Clarka. Na svojom konte má šesť albumov a kompilácií.



V Spojených štátoch viedla singlový rebríček od začiatku apríla 1961 skupina Marcels s piesňou Blue Moon. Na čele bola tri týždne. Táto doo-wopová skupina z amerického Pitsburgu mala v singlovej TOP 40 štyri piesne a Blue Moon bola najúspešnejšou.



O desať rokov neskôr viedla hitparádu skupina Temptations so skladbou Just My Imagination (Running Away With Me). Táto soulová vokálna formácia mala prvú pieseň v hitparáde v marci 1964, mesiac nato vydali aj prvú LP platňu. V hitparáde mali celkom 38 skladieb, z nich štyri sa dostali na prvé miesto.



Dvojica Hall & Oates viedla rebríček v apríli 1981 so skladbou Kiss On My List. V singlovom rebríčku mali celkom 29 skladieb, z nich šesť sa dostalo až na prvé miesto. Na svojom konte majú 18 štúdiových a viac ako tri desiatky live a kompilačných albumov.



Desať rokov nato viedla rebríček skupina Londonbeat s piesňou I've Been Thinking About You. Táto skupina z Londýna je na scéne od roku 1988. Na svojom konte majú šesť štúdiových albumov, v americkej TOP 40 hitparáde mali dve piesne, v anglickej o jednu viac.