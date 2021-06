Svetoznáma waleská speváčka Bonnie Tylerová bude mať 70 rokov

Skewen/Bratislava 8. júna (TASR) - Na profesionálnu dráhu sa waleská speváčka Bonnie Tylerová vydala v roku 1970 a zakrátko sa v hitparádach prezentovala singlom Lost In France. Celosvetovým hitmi sa stali skladby It's A Heartache, Total Eclipse Of The Heart či Holding Out For A Hero. Originálny spevácky prejav predviedla aj v známej skladbe Mike Oldfielda Islands.



Speváčka Bonnie Tylerová, ktorú pre jej typický chrapľavo zatiahnutý hlas prezývali aj ženský Rod Stewart, bude mať v utorok 8. júna 70 rokov.



Bonnie Tylerová, rodným menom Gaynor Hopkinsová, sa narodila 8. júna 1951 vo waleskom meste Skewen v rodine baníka a ženy v domácnosti. K hudbe ju od ranného detstva viedol otec, ktorý jej púšťal soulové skladby. Ako dospievajúca počúvala piesne Janis Joplinovej, Tiny Turnerovej či Joea Cockera. Pre nedostatok peňazí nemohla študovať a už ako tínedžerka pracovala v obchode s potravinami.



V roku 1970 upútala ako 19-ročná na seba pozornosť, keď sa úspešne predviedla na speváckej talentovej súťaži. Po nej vystupovala so skupinou Bobby Wayne & The Dixies, ale po dvoch rokoch založila vlastnú kapelu Imagination, s ktorou vystupovala po baroch pod umeleckým menom Sherene Daviesová. Počas jedného z vystúpení si ju všimol producent Roger Bell, ktorý jej vybavil nahrávaciu zmluvu. V tomto období si zmenila umelecké meno na Bonnie Tyler, pod ktorým sa stala svetoznámou speváčkou.



Od roku 1976 spolupracovala so skladateľom a producentom Ronniem Scottom a v novembri toho istého roku vydala prvý úspešný singel Lost in France, ktorý sa ocitol v prvej desiatke v britských hitparádach. O rok neskôr vydala prvý album The World Starts Tonight, z ktorého v singlových rebríčkoch zabodovala skladba More Than a Lover. V roku 1978 vydala album Natural Force, ktorý sa vďaka celosvetovému hitu It's a Heartache presadil aj na americkom trhu.







Na jar v roku 1983 vydala v poradí piaty album Faster Than the Speed of Night, z ktorého pochádza ďalší celosvetový hit Total Eclipse of the Heart. Ten dlhodobo okupoval prvé miesto mnohých hudobných rebríčkov a bol nominovaný na cenu Grammy.







V roku 1984 dosiahla Tylerová ďalšiu nomináciu na Grammy za pieseň Here She Comes, ktorá bola súčasťou soundtracku filmu Metropolis. O rok neskôr vyprodukovala ďalšie známe hity A Rockin' Good Way, ktorý naspievala spoločne s Shakinom Stevensom a Holding Out for a Hero, ktorý pochádzal tiež filmu Footloose.







Pre jej originálny hlasový prejav si ju britský skladateľ Mike Oldfield vybral na naspievanie titulnej skladby do svojho albumu Islands (1987). Rovnomenná skladba sa tiež zaradila medzi hity interpretky Bonnie Tylerovej.



Začiatkom 90. rokov minulého storočia vydala Bonnie Tylerová album Bitterblue, ktorý bodoval v Nórsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarska či Švédsku. Úspech zaznamenali tiež albumy Angel Heart (1992) i Silhouette in Red (1993). Zatiaľ vydala 17 albumov, posledný Between the Earth and the Stars, v roku 2013.



Od roku 1973 je vydatá za majiteľa developerskej firmy Roberta Sullivana, ktorý je príbuzný známej hollywoodskej herečky, tiež waleskej rodáčky, Cataherine Zeta-Jonesovej.