Titulná pieseň k seriálu Hniezdo má videoklip

Bratislava 24. januára (TASR) - Titulná pieseň k novému seriálu Hniezdo má aj vizuálnu podobu. RTVS v piatok oficiálne zverejnila videoklip k skladbe Poslednýkrát, za ktorou autorsky a hudobne stojí Peter Bič Project a Tomáš Buranovský. TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.







Hudbu zložil ešte minulý rok v lete Peter Bič, keď kapela nahrávala svoje posledné CD Labyrint. "Mal som v zálohe jednu pieseň, ktorá sa nám nehodila na tento album, lebo bola žánrovo iná. Plánoval som ju ponúknuť ako soundtrack buď do nejakého filmu, seriálu, alebo inému interpretovi, a vtedy ma oslovila RTVS, že robí nový seriál Hniezdo a chceli by titulnú pieseň," prezradil Peter Bič.



Na spoluprácu následne zavolal Tomáša Buranovského, ktorý napísal text šitý na mieru k téme seriálu. "V zásade nám v pocite, ktorý sme skladbou chceli dosiahnuť, pomohol scenár, ktorý sme si prečítali. Skladbu sme poslali režisérovi Braňovi Mišíkovi a keďže sa mu veľmi páčila, tak sa z nej stala titulná pieseň," opísal Bič, ktorého teší, že Hniezdo má u divákov výbornú odozvu.



V skladbe Poslednýkrát znie nielen hlas speváčky Viki Vargovej, ale aj Tomáša Buranovského. Už niekoľko týždňov ju môžu počuť tiež poslucháči Rádia Slovensko.



Videoklip bol podľa Biča logickým vyústením celého procesu. Natáčal sa v priestoroch Slovenského rozhlasu v Bratislave. "Bolo to také automatické, keď sme si povedali, že by bolo fajn natočiť videoklip a použiť zábery z Hniezda. Myslím si, že to k tomu patrí, aby si ľudia spojili postavy z klipu s hlavnými postavami seriálu," vysvetlil Bič.



Dramatické príbehy troch manželských dvojíc, ktorých osudy ovplyvňuje bezbranný novorodenec, môžu diváci sledovať každú nedeľu na Jednotke o 20.30 h.