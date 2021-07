Turné slovenských hudobných legiend pokračuje aj v auguste

Bratislava 24. júla (TASR) – Veľké spoločné turné s názvom Legendy Open Air Tour 2021 pokračuje aj v auguste. Je jedinečným spojením slovenských hudobných legiend, keď sa na jednom pódiu predstavia Beáta Dubasová, Janko Lehotský, Pavol Hammel a Vašo Patejdl.



Tešiť sa na nich môžu fanúšikovia 5. augusta v Hlohovci, deň nato v Malackách, 9. augusta v Skalici, o deň neskôr v Zlatých Moravciach, 16. augusta vo Východnej, deň nato v Banskej Štiavnici a 18. augusta v Detve. TASR o tom informoval PR manažér Ján Kakaščík.



Dva hrady a deväť amfiteátrov, aj takto vyzerala prvá, teda júlová časť veľkého spoločného turné slovenských hudobných legiend pod názvom Legendy Open Air Tour 2021. A práve Spišský hrad a jeho koncertná atmosféra zanechala najväčšiu stopu v spomienkach Beáty Dubasovej, Vaša Patejdla, Pavla Hammela, či Janka Lehotského, ktorý dokonca priznal, že to bola jeho úplne prvá návšteva tejto dominanty Spiša.



„Nikdy v živote som tam nebol, až teraz vďaka nášmu spoločnému koncertu. Ale musím priznať, že všetky naše koncertné miesta boli krásne, lebo som tu s kolegami, s ktorými máme jasný spoločný zámer urobiť ľudí šťastnými. Či sa to podarilo, to už musia zhodnotiť oni,“ uviedol pre médiá Lehotský.



Vašo Patejdl sa opäť po rokoch veľmi teší na amfiteáter vo Východnej. „Už pred rokmi sme tam hrali s Elánom a bola to neopakovateľná atmosféra. Týmto by som rád pozval všetkých fanúšikov, ale nielen do Východnej, tešíme sa na všetky koncerty a naše stretnutia v auguste.“



Legendárne hity ako Dievča z reklamy, Učiteľka tanca, Sklíčka, Nepriznaná, Sme také aké sme, ZRPŠ, Veľký sen mora, Ak nie si moja, Vráť mi tie hviezdy, Mopedová, Dievčatá, Úsmev či Medulienka zaznejú z pódia v siedmich slovenských mestách.