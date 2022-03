RADIO_HEAD AWARDS: Prvé ocenenia boli udelené

Bratislava 25. marca (TASR) – Verejnoprávne Rádio_FM udelilo v piatok večer prvé hudobné ceny 14. ročníka Radio_Head Awards. Slávnostné vyhlásenie výsledkov v Slovenskom rozhlase sa nieslo v znamení slovenskej hudby a rôznych žánrov. Počas prvého z dvoch slávnostných večerov udelili ocenenia v porotcovských kategóriách.



Hudobní odborníci rozhodli, že najlepšiu elektronickú nahrávku za rok 2021 nahral mladý producent Subtension, v kategórii Hip Hop/Rap/RnB bodoval Pil C, cenu v žánri World Music/Folk si odniesol medzinárodný projekt Angrusori a porota v kategórii Hard and Heavy ocenila album Celestial kapely Cranial Void.



Cenu za Klasickú hudbu si odniesla Štátna filharmónia Košice a najlepšiu experimentálnu nahrávku minulý rok vydali Lucia Nimcová & Sholto Dobie. Ocenenie v kategórii Jazz si prevzali dvaja víťazi - František Báleš Ansámbel a Lukáš Oravec, ktorí získali od poroty zhodný počet bodov.



Počas večera vystúpili Isobutane, projekt Altar dvojice Nikolaj Nikitin a Ľuboš Šrámek či Ivana Mer. Na záver zahral Isama Zing, ktorý vydal Album roka podľa novinárov.



Udeľovanie Radio_Head Awards za rok 2021 bude pokračovať v sobotu (26. 3.), večer bude patriť kategóriám, v ktorých o víťazoch rozhodovali fanúšikovia domácej hudby. Ceny si prevezmú víťazi v kategóriách Album roka, Skladba roka, Debut a Objav roka. "Udelené bude aj Ocenenie za prínos do hudby, ktoré získal Miroslav Žbirka in memoriam. Na pódiu sa predstavia Tamara Kramar, Chiki liki tu-a, Saténové ruky či Bolo nás jedenásť, ktorí si uctia Milana Lasicu," uviedol pre TASR PR manažér RTVS Filip Púchovský.