Domáci a svetoví umelci sa pripájajú k výzve #zostavamdoma

Bratislava 26. marca (TASR) - Svetoví interpreti Demi Lovato, Elton John, Sam Smith či Camila Cabello, domáci speváci Adam Ďurica, Karmen Pál-Baláž, Štefan Štec, BuranoWski, Oskar aj ďalší umelci sa na svojom Instagrame pripojili k výzve #zostavamdoma. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Týka sa to naozaj každého z nás. Nie je to jednoduché, nie vždy sa to dá vydržať, ale všetci veríme, že to má zmyslel. Robíme to nielen pre seba, ale aj pre tých druhých. Nech je to ktokoľvek, rodina, priatelia, crew, banda, spolužiaci, stále sme to my. A vždy sa nájde dôvod pripojiť sa k výzve #zostavamdoma. Samozrejme, každý z nás môže nominovať troch ďalších, ktorí sa k nám môžu pripojiť,“ odkazujú ďalším interpretom aj fanúšikom.