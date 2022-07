Uprising 2022:Návštevníci sa môžu tešiť na troch držiteľov cien Grammy

Bratislava 29. júla (TASR) - Festival Uprising 2022 privíta tri kapely, ktoré sú držiteľmi ceny Grammy. Na jubilejnom 15. ročníku, ktorý sa uskutoční 26. a 27. augusta v Bratislave na Zlatých pieskoch, vystúpia headlineri De La Soul, slávne trio spájajúce rap, hip-hop, džez a funk. "Ďalšími držiteľmi Grammy sú jamajskí hitmakeri Morgan Heritage a trojicu uzatvára legendárna jamajská skupina Black Uhuru, ktorá získala historicky prvé Grammy ocenenie za Najlepší reggae album," uviedol pre TASR PR manažér festivalu Sveťo Moravčík.



Pripomenul, že na festival prijali pozvanie aj bosnianska kapela Dubioza Kolektiv, britské drum and bass ikony DJ Fresh a Roni Size, austrálsky fenomén Dub FX, americké latino hip-hop hviezdy Delinquent Habits či roots reggae matador Max Romeo. "Britskú scénu a žánre ako UK garage, dubstep či jungle tento rok zastúpia mená ako My Nu Leng, Zed Bias a Aries. Svetový DJing predvedú Craze a Eskei83," avizujú organizátori.



Podľa ich informácií bude mať na festivale zastúpenie i česko-slovenská scéna. Z domácich interpretov sa na tohtoročnom Uprisingu predvedú Medial Banana, Boy Wonder, Modré Hory, Marko Damian, Tamara Kramar. Chýbať nebude ani džezová legenda Peter Lipa & band. Festival prinesie aj spojenie slovenskej pop & rnb divy Tiny s formáciou Moja Reč a živou kapelou.



Všetky lístky, ktoré si fanúšikovia zakúpili na festival v roku 2020 a 2021, sú platné na aktuálny ročník.