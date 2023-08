V Bratislave sa začína Lovestream festival

Bratislava 18. augusta (TASR) - Lovestream festival, najväčšie hudobné podujatie tohto leta, sa začína v piatok popoludní v Bratislave. Organizátori postavili celý areál na letisku v bratislavských Vajnoroch. Počas troch dní vystúpia svetové hviezdy Imagine Dragons, The Killers, Jason Derulo, Jessie Ware, Martin Garrix či Hardwell. Brány festivalu sa pre všetkých fanúšikov otvoria o 12.00 h a zatvoria v pondelok 21. augusta o 12.00 h. Informovali o tom organizátori.



Festival otvorí v piatok o 15. hodine koncertom nemecký hudobník a producent Tim Kamrad, ktorý bodoval v európskych hitparádach so skladbou I Believe. Záver festival bude v nedeľu 20. augusta patriť americkej pop-rockovej legende, skupine Imagine Dragons, tá avizuje energickú šou v trvaní 100 minút. Američania prídu do Bratislavy v rámci ich Mercury World Tour.



Fanúšikov Lovestream festivalu čaká najväčšie koncertné pódium so strechou použité na Slovensku. Jeho šírka je 68 metrov, výška 18 metrov a hĺbka 40 metrov. Stavalo ho viac ako 80 ľudí štyri dni. Jeho demontáž bude trvať dva dni. Materiál a techniku na jeho stavbu priviezli v 22 kamiónoch. Rozloha areálu s parkovacími miestami má veľkosť 100 futbalových ihrísk. Pripravené sú tri hudobné pódiá, gastrostánky, 30 barov, zábavný park, detská zóna, VIP zóna, art zóna, zdravotné stredisko a mnohé ďalšie atrakcie a aktivity.



Lovestream festival pripravil okrem posilnenej mestskej hromadnej dopravy a vlakov stručný prehľad, ako sa dá na festival dostať kyvadlovou dopravou, autom, vlakom. Festival bude 'cashless'. Pri vstupe dostane každý digitálnu peňaženku v podobe náramku, ktorým bude môcť platiť všetko na festivale. Kredit si môže dobiť aj vopred cez aplikáciu NFCtron. Areál disponuje stanovým mestečkom Tent Inn, kde si možno rezervovať stan, prípadne priniesť si vlastný, ktorý si postaví v zóne pre public camping, táto možnosť je zadarmo s platnou vstupenkou.



Prvý ročník festivalu sa uskutočnil od 10. do 12. júna 2022 na Národnom futbalovom štadióne, v priebehu troch dní sa predstavili Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Rare Americans, Zoe Wees, Zara Larsson či Lost Frequencies. Koncertovali aj známe domáce a české kapely IMT Smile, Lucie, Kryštof, Čechomor.