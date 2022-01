V. Strapková novou piesňou paroduje mužov, ktorí ženy berú ako trofeje

Bratislava 19. januára (TASR) - Speváčka Veronika Strapková poteší svojich fanúšikov novým singlom Zberateľ. "Vo viacerých smeroch je netradičný, v piesni počujete zvuky, aké by vám ani nenapadli, napríklad rytmické búchanie stoličky," približuje PR manažérka Eva Sládková. Dodala, že mladá umelkyňa si novou piesňou "robí žarty z mužov, ktorí majú obrovské ego a ktorí ženy berú len ako trofeje". Zberateľ má aj videoklip odetý do "retro šatu".



Strapková povzbudzuje ženy, aby odmietali mužov, ktorí si nezaslúžia ich pozornosť. Mužom zas odkazuje, aby boli autentickejší. "Zberateľ je vyjadrená metafora človeka posadnutého zbieraním toho, čo mu zvyšuje pocit prestíže. V tomto kontexte ide o človeka, ktorý si kupuje nielen veci, ale aj ženy, a utvrdzuje sa tým vo svojej moci a statuse," hovorí speváčka. Pri písaní textu si podľa vlastných slov predstavovala starý film, v ktorom si muž po sexe robí nad posteľou čiarky do zbierky. "Preto zberateľ. Ženy pre neho predstavujú len trofej v zbierke, nie človeka. Ja sama som zažila, že muž skúšal získať môj záujem cez vyslovené ponúkanie protihodnoty v podobe vecí a možností, ktoré mi môže vybaviť. Osobne ma to neoslovuje. Vážim si iné hodnoty," vysvetľuje Veronika.



Tanečnú pieseň produkoval jej obľúbený producent Maxo Mikloš, autorkou textu je samotná speváčka, hudbu zložili spolu s producentom. Zaujímavým prvkom pri tvorbe pesničky bolo podľa Srapkovej budovanie rytmickej sekcie cez nahraté zvuky rôznych predmetov v štúdiu. "V podstate sme na mikrofón nahrali búchanie do stoličky, na rôzne predmety a podobne. To potom Maxo upravil a vytvoril z toho nové originálne zvuky pre rytmické nástroje v našej piesni. Ja osobne som chcela tanečnú energiu, a tak nejakým spôsobom vyjadriť v hudbe aj svoju lásku k tanečnému umeniu. Text prišiel spontánne, pri predstave diskoték, na ktorých sme ako dievčatá zažívali kadejaké bizarné momenty," uzavrela.