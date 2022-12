Marika Gombitová mala veľký návrat na koncertné pódium

Bratislava 19. decembra (TASR) – Vypredaná aréna bratislavského Národného tenisového centra dostala v nedeľu večer (18. 12.) elegantný vianočný darček v podobe koncertu Vyznanie Mariky Gombitovej. Od prvej minúty dvojhodinového koncertu bolo jasné, že slovenský národ je stále zaľúbený do našej najúspešnejšej speváčky. Podtitul koncertu mohol aj znieť – poďte si s Marikou a jej hosťami zaspievať najväčšie hity.



Trojnásobná československá strieborná slávica začala koncert medley pesničiek Študentská láska, Ružový smútok, Letná pieseň, Včielka, Luk a šíp, Zimná pieseň a Šaty. Ďalšími skladbami v playliste boli Územie zázrakov, Cukráreň na dlani námestia, Pomätená, Muž nula, Nenápadná, Adresa ja, adresa ty, Kríž, Ži a nechaj žiť, Zem menom láska, Nespáľme to krásne v nás, ktorú zaspievala v duete s Davidom Žbirkom, Paradiso, Koloseum. Záver patril hitu Vyznanie, s ktorým získala striebornú Bratislavskú lýru v roku 1979, a potom aj celkové víťazstvo v ankete Hit 20. storočia.



Speváčka si pozvala na koncert viacero hostí, prvým bol Janko Lehotský, s ktorým zaspievali pesničku S tou nádejou choď spať, Janko potom pridal svoj hit Veľký sen mora. Divákom sa predstavil aj český spevák a Gombitovej priateľ Richard Pachman. Kandráčovci si s Marikou vymenili úlohy, Marika zaspievala známu ľudovku A ja taka dzivočka a Kandráčovci pripojili hit Správne dievča a známu cohenovku Hallelujah.



Po záverečnom Vyznaní dostala speváčka dlhotrvajúci standing ovation, a tak aj s hosťami pridala Vianočný popevok a Úsmev, zlatú lýrovku z roku 1977. K úspechu koncertu prispel aj výborný zvuk, efektné osvetlenie pódia, tri svetelné obrazovky a hlavne vďační diváci, ktorí nešetrili dlane ani hlasivky.



"Pre mňa to bola veľká pocta, že mi Marika natoľko dôveruje, že naplním otcov part a zastúpim ho v tomto známom songu Nespáľme to krásne v nás. A mal som dva týždne času na to, aby som sa naučil aj text piesne Úsmev, ktorú sme všetci spievali na záver," povedal pre TASR David Žbirka.