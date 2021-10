Vychádza kolekcia francúzskych šansónov H. Hegerovej

Bratislava 16. októbra (TASR) - Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín legendárnej speváčky Hany Hegerovej vydáva český Supraphon na CD a 2LP album s kolekciou francúzskych šansónov, ktoré umelkyňa preslávila. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



Ďalej priblížila, že nápad poskladať do špeciálnej kolekcie frankofónny repertoár Hany Hegerovej vznikol presne pred rokom v rámci príprav oslavy jej 90. narodenín: "Téma sa jej veľmi zapáčila a s nápadom súhlasila. Osud rozhodol o tom, že tohtoročné prípravné práce na albume 'Merci! Hana Hegerová' mohli sledovať a poskytnutím archívnych podkladov obohatiť už len jej potomkovia."



K nedožitému jubileu teda vydavateľstvo ponúka Hegerovou schválený zámer, z jej archívu obrazovo doplnený obal a celkom 21 piesní z rokov 1966 až 2010. Fanúšikovia tu nájdu energiou nabité pesničky zo 60. rokov, songy považované za hity, ale tiež tie z úplne posledného albumu. Tam sa dáma okolo osemdesiatky cielene rozlúčila dôveryhodne dramatickým návratom k niektorým starým šansónom, ktoré však sama do tej doby nenaspievala. "Nemala to nadužívané slovo rada a predsa sa stala jeho dokonalým československým stelesnením. V podobe 2LP a CD Merci! je to vlastne poďakovanie pani Hegerovej Francúzsku za hudobnú inšpiráciu a súčasne i naše poďakovanie jej za množstvo krásnych nezabudnuteľných piesní, vďaka ktorým sa môžeme vracať späť v čase," komentoval vydanie "francúzskej" kompilácie producent Karel Deniš.



Charles Aznavour, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Georges Moustaki, Léo Ferré, Michel Legrand, Serge Gainsbourg a ďalší tvorcovia zlatej éry francúzskeho šansónu mali pre svoje piesne v Prahe veľvyslankyňu. Hana Hegerová si vedela z ich tvorby pre seba vyberať tie pravé melódie a zároveň sa obklopiť nadanými textármi, ako boli Pavel Kopta, Pavel Vrba, Jiřina Fikejzová, Ondřej Suchý či Pavel Žák, ktorí dokázali frankofónne sladkobôľnu poetiku šansónov pretaviť do češtiny.



Album Merci! Hana Hegerová vydal Supraphon päť dní pred nedožitými 90. narodeninami legendárnej speváčky. Vyšiel v piatok 15. októbra na CD, 2LP i v digitálnych formátoch.