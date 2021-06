Xindl X zložil chatársku pieseň Má chata, můj hrad k seriálu Osada

Bratislava 28. júna (TASR) – Český pesničkár a scenárista Ondřej Ládek, aka Xindl X, využil prvú vlnu svetovej pandémie po svojom a zložil značné penzum piesní. Medzi nimi je aj singel Má chata, můj hrad, ktorý bude sprevádzať nový seriál Osada. Ten rozpráva príbeh komunity zapálených chatárov a na obrazovkách Českej televízie bude uvedený už čoskoro. Tým ale aktivita pražského hitmakera zďaleka nekončí. Už v septembri sa jeho fanúšikovia môžu tešiť na úplne nový album s názvom Terapie. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Táto téma mi bola vždy blízka. Pripomenulo mi to moje detstvo, kedy som každý týždeň s rodičmi trávil v podobnej svojráznej chatárskej osade na Slapskej priehrade,“ vraví Ládek o najnovšom singli. „Keď prišla ponuka zložiť pieseň pre tento seriál, trávili sme prvú vlnu lockdownu u mojich rodičov práve v tejto osade, kam sme pôvodne prišli na víkend a nakoniec tam zostali viac ako štvrť roka. Mohol som sa preto vrátiť do detstva, cítiť sa ako pravý osadník a pieseň sa tak prakticky písala sama,“ doplnil.



Videoklip vznikal počas minulého roka pri nakrúcaní seriálu. Odvtedy však Ondřej Ládek zapracoval aj na svojej životospráve a schudol dvadsať kíl. „Na chudšieho Xindla X si musíte počkať až do ďalšieho klipu z albumu Terapie. Ale na druhej strane, čím viac Xindla, tým viac hudby,“ dodal Ondřej. Xindlovo staršie ja tak divák môže pozorovať v malebnom prostredí chatovej osady, ako sleduje radosti a strasti hlavných protagonistov, medzi ktorými sa objavujú aj herecké hviezdy ako Ivana Chýlková, Jana Plodková, Tomáš Hanák alebo Radek Holub.



Spomínaný album Terapie, na ktorom sa producentsky podieľali Dalibor Cidlinský Jr. a Jan Steinsdorfer, vyjde už 10. septembra. Všetky piesne spevák napísal ešte na jar 2020 v domácej karanténe, čo bolo preňho ideálnym priestorom pre ponorenie sa do seba samého. „Po niekoľkých spoločensky angažovaných albumoch je Terapie súborom autoprotest songov rovnako ako moja prvotina „Návod ke čtení manuálu”. Po hudobnej stránke je to asi najpopovejší album, aký som kedy spravil, ale zároveň je na ňom najviac folku a country,“ priblížil vyznenie albumu Ondřej Ládek.