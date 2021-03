VIDEO: Zuzana Mikulcová predstavuje skladbu Whisper z projektu Fúzie

Bratislava 5. marca (TASR) - Medzinárodný audiovizuálny projekt Fúzie speváčky a skladateľky Zuzany Mikulcovej predstavuje ďalšie multikultúrne spojenie. Po slovensko-českých spoluprácach Kráľovstvo s Danom Bártom a Zítra ráno s Barborou Mochowou teraz prichádza so skladbou Whisper, v ktorej sa autorsky a interpretačne spojila so skladateľkou, gitaristkou a speváčkou Larou Abou Hamdan. Talentovaná hudobníčka zo Sýrie už tretí rok žije na Slovensku a študuje kompozíciu na Akadémii umení v Banskej Bystrici.



„Táto tretia fúzia je pre mňa veľmi špeciálna. Prepojila tri dosť odlišné jazyky a kultúry. Lara je krásnym príkladom toho, že veci môžu fungovať, keď máte dosť guráže a samozrejme aj patričného talentu. Lara pochádza zo Sýrie, ale študuje u nás na Slovensku. Za tri roky sa s nami stihla trochu zžiť a zvládla veľmi slušne slovenčinu, v ktorej dokonca skúša aj tvoriť. Práve preto naše spojenie vnímam ako veľmi špecifické a dôležité,” povedala o novom hudobnom spojení Zuzana Mikulcová a k jeho významu dodala: „Nie je to tak dávno, keď sme sa u nás výraznejšie stretávali s xenofóbiou a rasizmom. Aj keď táto téma teraz kvôli pandémii zapadla, už vieme, že v budúcnosti sa určite s migráciou budeme stretávať častejšie a to nielen kvôli spoločenskej, ekonomickej, ale aj ekologickej situácii.“



Zuzana a Lara sa spoznali počas prvej vlny pandémie, keď Lara poslala videonahrávky do mini lockdownovej série hudobných spojení #nahrajmi, ktorú Zuzana zorganizovala na Facebooku a Instagrame.



„Lara ma už vtedy veľmi zaujala a myslím, že sa vydarila aj naša verzia jej piesne Help. Preskočila medzi nami hudobná iskra a preto som ju oslovila aj na spoluprácu na projekte Fúzie,” povedala o vzniku spolupráce Zuzana.



Výsledná podoba všetkých skladieb projektu Fúzie vzniká vždy spolu s videoklipom. Nahrávanie skladby Whisper v Banskej Štiavnici s hudobníkmi Davidom Jurajom Rašim, Michalom Šelepom, Gáborom Tokárom a producentom Andrejom Hruškom nakrútil Dominik Janovský.



„Účasť na projekte Fúzie bola pre mňa skvelým zážitkom. Spojenie môjho materinského jazyka s inými jazykmi a vzájomná výmena kultúrnych a hudobných vplyvov má pre mňa veľký význam. Všetko do seba dokonale zapadalo a tak som mala pocit, akoby sme už spolupracovali roky. Príjemnú atmosféru na nakrúcaní a nahrávaní dokonale dotváralo aj prostredie Banskej Štiavnice, ktorá je naozaj kúzelným mestom. Hudba nás spojila,“ povedala o spolupráci Lara.