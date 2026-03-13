< sekcia Kultúra
Hudobná show pod taktovkou Andreu Morriconeho
Hudobná show ENNIO MORRICONE ORIGINAL CELEBRATION CONCERT pod taktovkou Andreu Morriconeho.
Autor OTS
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. marca (OTS) - Už 10. novembra 2026 sa v TIPOS ARÉNE BRATISLAVA uskutoční výnimočný koncert ENNIO MORRICONE ORIGINAL CELEBRATION CONCERT, ktorý vzdá hold hudobnému odkazu jedného z najvýznamnejších skladateľov filmovej histórie – Ennia Morriconeho.
Jeden večer, jedno pódium a slávni svetoví hudobníci, ktorí roky stáli po boku samotného Maestra Morriconeho. Legendárna hudba ožije v Bratislave v jedinečnom koncertnom prevedení symfonického orchestra a veľkého speváckeho zboru doplneného o strhujúce veľkoplošné projekcie.
Morricone diriguje Morriconeho
Hudobným večerom prevedie syn slávneho skladateľa, dirigent a skladateľ Andrea Morricone. Aj on sám je autorom mnohých filmových skladieb a aktívne sa podieľa na šírení hudobného dedičstva svojho otca. Pod jeho taktovkou zaznejú ikonické skladby, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou svetovej kinematografie. Na pódiu vystúpi The City of Prague Philharmonic Orchestra, veľký spevácky zbor aj špičkoví svetoví sólisti. Atmosféru koncertu navyše umocnia veľkolepé projekcie na obrovských LED obrazovkách.
Filmové melódie, ktoré pozná celý svet
Počas večera zaznie hudba z filmových legiend, ako sú Vtedy na Západe, Dobrý, zlý a škaredý, Za hrsť dolárov, Misia, Bio Raj, Profesionál, 48 hodín v Paríži či Nepodplatiteľní a mnohé ďalšie. Melódie, ktoré skomponoval Ennio Morricone, dokázali filmovým príbehom vtisnúť mimoriadnu hĺbku aj silný emocionálny náboj.
Svetoví hudobníci, ktorí stáli po boku samotného Maestra
Atmosféru večera podčiarkne účasť špičkových zahraničných hudobníkov, ktorí v minulosti úzko spolupracovali so slávnym skladateľom. Ich prítomnosť dodá koncertu nielen mimoriadnu interpretačnú kvalitu, ale aj autentické prepojenie s pôvodnými koncertmi legendárneho autora.
Výraznou osobnosťou medzi nimi je predovšetkým taliansky gitarista Rocco Zifarelli, dlhoročný Morriconeho spolupracovník, ktorý s ním viac než 20 rokov vystupoval na desiatkach koncertov po celom svete. Jeho gitarová hra sa stala charakteristickým prvkom živých prevedení Morriconeho skladieb a dodnes patrí medzi najvýraznejších interpretov Maestrovej hudby.
Po jeho boku sa ďalej predstavia talianska sopranistka Vittoriana De Amicis, ktorá pravidelne účinkovala na Morriconeho koncertných turné, a zbormajster Stefano Cucci, ktorý s Maestrom spolupracoval na viacerých orchestrálnych projektoch. Práve hlas skvelej sopranistky Vittoriany De Amicis očaril pražské publikum už počas minuloročného koncertu v Prahe. Na pódiu s ňou vystúpi aj klavirista Antonello Maio, basgitarista Giovanni Civitenga a bubeník Massimo D’Agostino. Títo hudobníci sa opakovane podieľali na koncertných aj štúdiových projektoch spojených s hudbou Ennia Morriconeho.
Divákov čaká jedinečný hudobno-filmový večer v podaní tých najlepších hudobníkov a v sprievode veľkolepých projekcií.
Dátum: 10. november 2026 o 19:00
Miesto: TIPOS ARÉNA BRATISLAVA
Vstupenky v sieti Ticketportal tu: https://www.ticketportal.sk/event/ENNIO-MORRICONE-nazivo-s-ANDREA-MORRICONE?idpartner=1112
Jeden večer, jedno pódium a slávni svetoví hudobníci, ktorí roky stáli po boku samotného Maestra Morriconeho. Legendárna hudba ožije v Bratislave v jedinečnom koncertnom prevedení symfonického orchestra a veľkého speváckeho zboru doplneného o strhujúce veľkoplošné projekcie.
Morricone diriguje Morriconeho
Hudobným večerom prevedie syn slávneho skladateľa, dirigent a skladateľ Andrea Morricone. Aj on sám je autorom mnohých filmových skladieb a aktívne sa podieľa na šírení hudobného dedičstva svojho otca. Pod jeho taktovkou zaznejú ikonické skladby, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou svetovej kinematografie. Na pódiu vystúpi The City of Prague Philharmonic Orchestra, veľký spevácky zbor aj špičkoví svetoví sólisti. Atmosféru koncertu navyše umocnia veľkolepé projekcie na obrovských LED obrazovkách.
Filmové melódie, ktoré pozná celý svet
Počas večera zaznie hudba z filmových legiend, ako sú Vtedy na Západe, Dobrý, zlý a škaredý, Za hrsť dolárov, Misia, Bio Raj, Profesionál, 48 hodín v Paríži či Nepodplatiteľní a mnohé ďalšie. Melódie, ktoré skomponoval Ennio Morricone, dokázali filmovým príbehom vtisnúť mimoriadnu hĺbku aj silný emocionálny náboj.
Svetoví hudobníci, ktorí stáli po boku samotného Maestra
Atmosféru večera podčiarkne účasť špičkových zahraničných hudobníkov, ktorí v minulosti úzko spolupracovali so slávnym skladateľom. Ich prítomnosť dodá koncertu nielen mimoriadnu interpretačnú kvalitu, ale aj autentické prepojenie s pôvodnými koncertmi legendárneho autora.
Výraznou osobnosťou medzi nimi je predovšetkým taliansky gitarista Rocco Zifarelli, dlhoročný Morriconeho spolupracovník, ktorý s ním viac než 20 rokov vystupoval na desiatkach koncertov po celom svete. Jeho gitarová hra sa stala charakteristickým prvkom živých prevedení Morriconeho skladieb a dodnes patrí medzi najvýraznejších interpretov Maestrovej hudby.
Po jeho boku sa ďalej predstavia talianska sopranistka Vittoriana De Amicis, ktorá pravidelne účinkovala na Morriconeho koncertných turné, a zbormajster Stefano Cucci, ktorý s Maestrom spolupracoval na viacerých orchestrálnych projektoch. Práve hlas skvelej sopranistky Vittoriany De Amicis očaril pražské publikum už počas minuloročného koncertu v Prahe. Na pódiu s ňou vystúpi aj klavirista Antonello Maio, basgitarista Giovanni Civitenga a bubeník Massimo D’Agostino. Títo hudobníci sa opakovane podieľali na koncertných aj štúdiových projektoch spojených s hudbou Ennia Morriconeho.
Divákov čaká jedinečný hudobno-filmový večer v podaní tých najlepších hudobníkov a v sprievode veľkolepých projekcií.
Dátum: 10. november 2026 o 19:00
Miesto: TIPOS ARÉNA BRATISLAVA
Vstupenky v sieti Ticketportal tu: https://www.ticketportal.sk/event/ENNIO-MORRICONE-nazivo-s-ANDREA-MORRICONE?idpartner=1112