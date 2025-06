Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach prinesie tucet podujatí

Trenčianske Teplice 23. júna (TASR) - Vivaldiho Štyri ročné obdobia v podaní Hilaris Chamber Orchestra s charizmatickým Alanom Vizvárym otvorí vo štvrtok (26. 6.) o 19.00 h v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach 79. ročník najstaršieho festivalu vážnej hudby v strednej Európe Hudobné leto. Od júna do septembra prinesie milovníkom hudby 12 podujatí. Informovala o tom Barbora Zajačková z občianskeho združenia Cultura.



V roku 2025 posúvajú organizátori hranice toho, čo návštevníci od festivalu očakávajú. Marián Čekovský spojí sily s profesionálnym sláčikovým kvartetom v projekte, ktorý prepojí klasickú virtuozitu s modernou improvizáciou. Prague Film Orchestra, 30-členné symfonické teleso s medzinárodným renomé, prinesie do intímneho prostredia Kursalonu magické filmové melódie od Morriconeho po Zimmera. Festivalový program zavŕši monumentálna pocta Karlovi Gottovi.



„Už niekoľko ročníkov pristupujeme k tvorbe programu s cieľom, aby si diváci mohli vybrať z rôznych žánrov hudby, no zároveň zachovávame tradíciu uvádzania aj klasických orchestrálnych diel, na ktoré sa môžu tešiť aj tento rok,“ priblížila produkčná manažérka festivalu Frederika Gálová.



Vyvrcholením tohtoročného programu bude záverečný koncert. Výnimočným bude nielen tým, že diváci ho tento rok na Slovensku inde neuvidia, ale aj z dôvodu samotného koncertu. Bude naplnený trojhodinovým programom s piesňami Karla Gotta v interpretácii živého orchestra.