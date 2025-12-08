< sekcia Kultúra
Hudobníci Štátnej opery z Banskej Bystrice vystúpili v Paríži
Publikum po opakovaných prídavkoch ocenilo hudobníkov potleskom v stoji.
Autor TASR
Paríž 8. decembra (TASR) - Sólisti a členovia Štátnej opery z Banskej Bystrice koncertovali v nedeľu 7. decembra na pozvanie Slovenského inštitútu v Paríži a Slovenského veľvyslanectva vo Francúzku v kostole La Madeleine vo francúzskej metropole. TASR o tom informovala riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži Jana Kňažková.
Na koncerte, na ktorom slovenskí hudobníci interpretovali diela známych skladateľov vážnej hudby vrátane hudby slovenskej proveniencie i tradičných vianočných kolied, sa zúčastnilo 1200 ľudí. Publikum po opakovaných prídavkoch ocenilo hudobníkov potleskom v stoji.
Koncert zorganizoval Slovenský inštitút v Paríži v spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Francúzsku vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, dodala Kňažková.
