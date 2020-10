Hudobný svet si pripomína nedožitých 80 rokov Johna Lennona

Na snímke skupina Beatles, vľavo John Lennon. Foto: FOTO TASR/AP

Na archívnej snímke z 26. septembra 2005 Cynthia Lennonová, prvá manželka Johna Lennona, sedí vedľa kópií jej novej knihy John počas autogramiády v Londýne. Cynthia Lennonová zomrela 1. apríla 2015 vo veku 75 rokov vo svojom dome na Mallorce. Foto: TASR/AP

Na snímke sú okuliare Johna Lennona s lekárskym predpisom očného lekára Garyho Tracyho vystavené na berlínskom veliteľstve polície v Berlíne 21. novembra 2017. Foto: TASR/AP

Bratislava 9. októbra (TASR) - Fanúšikovia nesmrteľnej hudobnej legendy Beatles na celom svete si v piatok 9. októbra pripomenú nedožité 80. narodeniny Johna Lennona, autora a interpretov legendárnych hitov Give Peace a Chance (Dajte mieru šancu) z júla 1969 či Happy Xmas (War Is Over) (Šťastné Vianoce, vojna sa skončila) z decembra 1971. Svetu chýba už takmer štyridsať rokov, jeho životnú púť tesne po dovŕšení štyridsiatky skončil 8. decembra 1980 v New Yorku vrah Mark David Chapman.John Winston Lennon sa narodil 9. októbra 1940 v Liverpoole. Prvé meno dostal podľa otca Johna Alfreda Lennona, ktorý bol lodným stewardom, druhé meno Winston podľa nového ministerského predsedu Winstona Churchilla. Vyrastal u matkiných rodičov, venovala sa mu hlavne teta Mimi, ktorá si ho veľmi obľúbila. Mal sedem rokov, keď začal vymýšľať básničky a krátke príbehy, ktoré dopĺňal vlastnými kresbami. Bola to teta Mini, ktorá mu kúpila za 17 libier prvú gitaru. Mladý John spieval v Svätopeterskom zbore a ten bol vlastne jediným miestom, kde dostal základné hudobné vzdelanie.V roku 1952 ukončil základnú školu a nastúpil do gymnázia Quarry Bank. Tam založil skifflovú skupinu Quarrymen. Tá vystúpila v rámci programu na tradičnom jarmoku vo Wooltone 6. júla 1957. Tu sa John stretol prvýkrát s Paulom McCartneym a pár dní nato ho vzal do skupiny. V auguste 1958 prišiel George Harrison. Názov Quarrymen si zmenili na Long John & The Silver Beatles, potom z názvu vypadlo Long John a v roku 1960 si skrátili názov na Beatles. Posledný člen Ringo Starr si sadol za bicie 18. augusta 1962 a ako nováčik nahrával hneď prvý singel Love Me Do.Začala sa éra legendárnej skupiny, ktorá počas siedmich rokov vyprodukovala dvanásť štúdiových albumov. Dvojica Lennon a McCartney je podpísaná pod väčšinu nezabudnuteľných hitov z tohto obdobia ako napríklad A Hard Day's Night (z rovnomenného albumu), Help! a Yesterday (album Help!), Yellow Submarine (Revolver), Lucy in the Sky with Diamonds (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band), All You Need Is Love )Magical Mystery Tour), či Let it Be z opäť rovnomenného a posledného spoločného albumu.Lennonovou prvou manželkou bola modelka Cynthia Powell, vzali sa v auguste 1962 a 8. apríla 1963 sa im narodil syn Julian. V novembri 1966 sa počas vernisáže v Londýnskej indickej galérii zoznámil John s Yoko Ono. Prvýkrát sa po boku Johna Lennona objavila na experimentálnom albume Unfinished Music No.1: Two Virgins, ktorý vyšiel v novembri 1968. Rozviedol sa a 20. marca 1969 sa s Yoko zosobášili na Gibraltare. Veľký rozruch John Lennon vyvolal, keď 26. novembra 1969 vrátil jej Veličenstvu kráľovnej Alžbete Rad britského impéria.V roku 1969 už v skupine Beatles prevládali nezhody a každý sa okrem spoločnej práce venoval aj vlastným projektom. Ten Johnov dostal názov Plastic Ono Band, prvýkrát sa predstavili 13. septembra 1969 na koncerte počas festivalu v kanadskom Toronte. Okrem Johna a Yoko boli v skupine gitarista Eric Clapton, bubeník Alan White a basgitarista Klaus Voorman. Ten Klaus Voorman, s ktorým sa Beatles zoznámili ešte v klube Kaiser Keller v roku 1960 v Hamburgu a ktorý navrhol obal platne Revolver.V apríli 1970 sa Beatles rozišli. John a Yoko si zvolili za miesto pobytu New York, kde sa usadili v septembri 1971. John vydal úspešný album Imagine, ktorý viedol rebríčky v Spojených štátoch aj na Britských ostrovoch. Týždenník Melody Maker ho označil za svetový album roka, veľmi priaznivé boli aj ďalšie recenzie.V marci 1973 prikázal prisťahovalecký úrad Johnovi, aby opustil Spojené štáty vzhľadom na jeho predošlé drogové previnenia v Británii. V pozadí však mohli byť aj jeho aktivity zamerané proti vojne vo Vietname. Začala sa jeho dlhá cesta za získaním tzv. zelenej karty.Presne na Johnove 35. narodeniny, teda 9. októbra 1975, prichádza na svet syn Sean Taro Ono Lennon. O rok neskôr 27. júla 1976 dostal John Lennon zelenú kartu – mala číslo A 17-597-321 –, a umožnila mu stály pobyt v Spojených štátoch. Do Anglicka sa už nevrátil. Dal si v tomto čase prestávku, venoval sa synovi a domácnosti, obchodné záležitosti mala na starosti Yoko.K hudbe sa vrátil v auguste 1980, keď nahral piesne pre album Double Fantasy a posmrtne vydaný album Milk And Honey. Svojmu synovi venoval na albume Double Fantasy k piatym narodeninám skladbu s názvom Beautiful Boy.V pondelok večer 8. decembra 1980 pri návrate z nahrávacieho štúdia do domácej rezidencie Dakota Forum ho pri vstupe oslovil Mark David Chapman a vystrelil naň šesť rán. Ráno si tento syn bankára a fanúšik Beatles nechal od Johna podpísať album Double Fantasy. Ťažko zraneného Johna doviezla záchranná služba do Roosveltovej nemocnice, lekári mu však už nepomohli.Mark Chapman dostal za vraždu doživotie s možnosťou požiadať o prepustenie najskôr po 20 rokoch. Žiadosť o prepustenie podal už jedenásťkrát, tú prvú v roku 2000, ostatnú v auguste tohto roku, úrady ich však vždy zamietli.Ako interpret, autor alebo spoluautor mal John Lennon 25 singlov z éry Beatles aj sólovej dráhy na prvom mieste v rebríčku Billboard Hot 100. Vo februári 1982, už po Johnovej smrti, na 24. vyhlasovaní cien Grammy získal album Double Fantasy ocenenie ako album roka. Johna Lennona dvakrát uviedli do Rock and rollovej siene slávy, v roku 1988 so skupinou Beatles a v roku 1994 ako sólového umelca. V televíznej sérii 100 najväčších Britov, ktorú realizovala v roku 2002 verejnoprávna BBC, skončil John na ôsmom mieste. Pred ním skončili iba také osobnosti ako Winston Churchill, princezná Diana, biológ Charles Darwin či dramatik William Shakespeare.