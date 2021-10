Knižnica bez kníh: V Humennom otvorili materiálovú knižnicu

Na snímke Jana Bercelová so špongiou na sprchovanie a lufou v materiálovej knižnici v priestoroch NERV Platformy v Humennom. Humenné, 17. októbra 2021. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Na snímke jedna z poličiek materiálovej knižnice venovaná rôznym podobám špongie. Humenné, 17. októbra 2021. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Humenné 17. októbra (TASR) – Unikátna materiálová knižnica vznikla v priestoroch umeleckého a komunitného centra NERV platforma v meste Humenné. Na jej poličkách sa stretáva špongia na riad s vysušenou lufou a jej semiačkami, či včelí plást, voskové sviečky a voskové pastelky. Cieľom projektu je vytvoriť "medziodborové laboratórium", ktoré umožní skúmať podobnosti jednotlivých materiálov, ale i hľadať ich možné nové využitie.priblížila pre TASR dramaturgička NERV Platformy Jana Bercelová.Ako ozrejmila, inšpiráciou na vznik materiálovej knižnice bolo jej štúdium na umeleckej akadémii vo Veľkej Británii, kde podobná knižnica slúžila pre potreby študentov rôznych odborov, jej opodstatnenie však podľa Bercelovej vyplýva zo samotnej podstaty činnosti platformy.vysvetlila.Materiálovú knižnicu chce platforma využívať pri rôznych aktivitách.predstavila plány Bercelová s tým, že súčasťou pripravovaných podujatí majú byť aj prednášky v podaní odborníkov na vybrané materiály.Každý materiál, ktorý sa v knižnici nachádza, by chceli do konca tohto roka skatalogizovať. Kartotékový lístok má neskôr obsahovať aj informácie, pri akej príležitosti bol daný materiál použitý, či v akej prednáške ho spomenuli. V študovni knižnice, ktorá vznikla vďaka finančnému príspevku mesta, sa dajú zhromaždené materiály aktuálne pozorovať len za pomoci lupy, v budúcnosti by platforma na tento účel rada získala i mikroskop. Do materiálovej knižnice tiež uvíta nové prírastky.