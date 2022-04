Humorista Rasťo Piško jubiluje: Mnohí si pletú humor so zábavou

Na snímke vpravo humorista Rasťo Piško, foto z archívu. Foto: TASR

Martin/Bratislava 7. apríla (TASR) – Humorista, herec a spisovateľ Rasťo Piško stál pri zrode humoru a satiry v časoch tvoriacej sa samostatnej Slovenskej republiky. Ako spoluautor sa podieľal na príprave a bol taktiež hereckou súčasťou mnohých obľúbených kabaretných a humoristických rozhlasových i televíznych relácií. Uplatnenie si našiel aj v divadle. Vo štvrtok 7. apríla bude mať 60 rokov.Rastislav Piško sa narodil 7. apríla 1962 v Martine. Hoci sa na Strednom odbornom učilišti služieb v Martine vyučil za inštalatéra-kúrenára, napokon svoj život spojil s umením. Ako mladý autor aj herec pôsobil v martinskom súbore Veritas, ktoré patrilo k divadlám malých javiskových foriem. Práve tu si ho podľa jeho vlastných slov všimli profesionáli z veľkého divadla. Dve sezóny (1991 - 1992) hosťoval na pôde terajšieho Slovenského komorného divadla v Martine v inscenácii Sluha dvoch pánov.V roku 1992 sa stal jedným zo zakladajúcich členov Mestského divadla v Žiline, kde hral v Hájnikovej žene či v inscenácii Motýľom nik nerozkáže, krátky čas pôsobil aj v Bábkovom divadle v Žiline. V roku 1999 stvárnil hlavnú úlohu Kuba v rovnomennom muzikáli v réžii Martina Ťapáka na doskách bratislavského Divadla Nová scéna.Okrem divadla sa súbežne venoval aj písaniu. Od roku 1989 písal do rozhlasových zábavníkov, najmä poviedky, scénky a glosy do banskobystrického Sobotníka. Pre TASR uviedol, že po revolúcii sa jeho tvorba dostala aj do rúk Stanislava Radiča, ktorý bol začiatkom 90-tych rokov minulého storočia vedúcim Redakcie zábavných žánrov Československého rozhlasu v Bratislave.Práve Radič prizval Piška k spolupráci na tvorbe relácie Apropo pre rozhlas (1989) a aj pre televíziu – Apropo TV (1994). Poslucháčom je taktiež hlas talentovaného imitátora Rasťa Piška dobre známy aj z rozhlasových hier ako Stredoslováci či Adamsovci, ktoré v deväťdesiatych rokoch vychádzali na magnetofónových kazetách a tešili sa veľkej obľube.S partiou kolegov ako Štefan Skrúcaný, Miroslav Noga, Zuzana Tlučková, Jaroslav Filip a samozrejme Stanom Radičom divákov privádzal k smiechu v mimoriadne obľúbenej satirickej relácii Telecvoking (1996). V rovnakom žánri sa Rasťo Piško predstavil i v ďalších reláciách ako napríklad o 3 štart! (2002) či Vox papuli (2003). Pod mnohé programy sa podpísal aj ako autor scenára.Na otázku TASR či obľúbenému slovenskému humoristovi nechýba reflexia politickej a spoločenskej situácie na Slovensku na televíznych obrazovkách aj v súčasnosti odpovedal:Rasťo Piško má na konte divadelné komédie ako Hände hoch! alebo Bude ako nebolo (Nová scéna Bratislava, 2003), Veľká šanca (Divadlo bez groša Veľký Krtíš, 2012) či Všade dobre… (Divadelné združenie Z. Tlučkovej, 2015).Na margo recesie a žartov, s ktorými je jeho profesionálna tvorba spojená uviedol:Jubilant Rasťo Piško je autorom kníh ... z druhej ruky (1998), Hačava (2010), Bohémska kolonáda (2011), Koniec kankánu (2014), Stano Radič - Majster nenápadnej pointy (2015), Mohyla Veľkého brata či Stručné dejiny kvasenej kapusty (obe 2019). Ako humorista prezradil, že má rozpísanú ďalšiu knihu:dodal Piško, ktorý v súčasnosti aktívne píše pre rozhlas.