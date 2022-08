Huslista Filip Jančík uvedie unikátny koncert priamo na Dunaji

Bratislava 7. augusta (TASR) – Huslista Filip Jančík pripravuje veľkolepú šou priamo na Dunaji, celovečerný koncert filmovej hudby v sobotu 27. augusta bude prístupný pre širokú verejnosť a bez vstupného na nábreží Dunaja pri bratislavskom centre Eurovea. TASR o tom informoval PR manažér Pavol Dráb.



Obľúbený huslista nikdy nenecháva nič na náhodu a tvrdí, že i jeho nadnárodné úspechy sú výsledkom obrovskej driny, vytrvalosti, profesionálneho prístupu a vôle neustále napredovať. Tieto atribúty však uplatňuje aj ďaleko nad rámec hry na husliach. Filipove koncerty sú vždy výnimočným zážitkom i pre atmosféru a emotívnu šou, ktorú prináša s každou odohratou piesňou. Tentoraz Filip prekonal azda aj vlastné očakávania a avizuje vystúpenie, ktoré v našich končinách nemá obdoby. Originálny nápad, ako sa fanúšikom odvďačiť za dlhé roky priazne, nádherné gratulácie k jeho nedávnym narodeninám, ale navyše ich aj celkom zdarma potešiť spôsobom, na ktorý si netrúfol žiadny huslista pred ním, nadobúda reálne kontúry. Tomuto koncertu predchádzala takmer ročná príprava.



Hlavnými menovateľmi jedinečného večera sú Dunaj, orchester, emotívna svetelná šou, množstvo zahraničných hostí, ktorých mená bude Filip zverejňovať postupne, známe filmové soundtracky, no zaznie i úplne nový repertoár.



"Ľudia, ktorí ma poznajú, dobre vedia, že sa snažím realizovať svoje sny a pretaviť ich do skutočnosti. Jedným z nich je tešiť ľudí unikátnymi podujatiami, ku ktorým patrí i toto. Mať koncertnú šou na 80 metrov dlhom pontóne priamo na Dunaji, potešiť tisícky ľudí, ktorí budú sedieť pod hviezdami na dekách a užívať si krásu hudby v celej jej sile, je isto niečo, z čoho mám zimomriavky. Cítiť po rokoch toľko podpory, čítať všetky tie krásne správy, vidieť úprimné emócie v tvárach ľudí po každom koncerte je niečo, po čom túži každý umelec, a som za to nesmierne vďačný aj šťastný. Kus toho šťastia chcem, prirodzene, odovzdať späť," uviedol pre médiá umelec, na ktorého čaká okrem dodatočných osláv životného jubilea čoskoro i ďalší významný krok - svadba s dlhoročnou partnerkou Luciou Supekovou.











Videopozvánka: https://youtu.be/nJuQeQkSxPM