Huslistka B. Botošová vydáva debutový album Colours of my Soul

Bratislava 4. júla (TASR) - Colours of my Soul je názov debutového albumu slovenskej huslistky a primášky Barbory Botošovej, vnučky legendárneho huslistu Jána Berkyho Mrenicu. Album vyšiel vo vydavateľstve Hudobný fond, ktorý novinku charakterizuje ako "syntézu zdanlivo nespojiteľných žánrov a rytmov."



Barbora Botošová interpretuje rozmanité žánre od world music až po ethno-jazz. Pochádza z hudobníckej rodiny, v ktorej sa hudbe venujú aj jej otec Eugen Botoš či strýko Ján Berky Mrenica mladší. V rodinnej tradícií sa rozhodla pokračovať na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Hru na husliach vyštudovala u profesora Petra Michalicu, v interpretačnom umení sa neskôr zdokonaľovala na kurzoch u Jindřicha Pazderu.



Botošovej nie je cudzia ani kompozícia, ktorej základy čerpala u hudobnej skladateľky Ľubice Čekovskej. Pôsobila v komorných a multižánrových zoskupeniach Barbora Botošová Band, Woman Rebels a iných. Spolupráca na rôznych hudobných projektoch i aranžérske skúsenosti vyústili v túžbu po vydaní vlastného CD. "Album je splnením veľkého sna, ktorý sa zrodil v mojej hlave. CD odzrkadľuje neľahké obdobie môjho života, kedy som potrebovala čas na to, aby určité pocity dozreli. Toto obdobie však vyvrcholilo happy-endom, čo je v skladbách určite cítiť," vysvetlila Botošová. Napriek tomu, že album vyšiel v edícii World music, predstavuje podľa vydavateľa fúziu mnohých žánrov. "Poslucháč na CD nachádza skladby ľudové, jazzové, cigánske. Botošová sa nebojí experimentovať a umne prepája prvky latino s prvkami swingu, temperamentného flamenca i balkánskej rytmiky."



Album obsahuje deväť skladieb, všetky vychádzajú z folklóru, ktorý miestami obohacuje zbor a sprievod orchestra. Dominantné zastúpenie majú ľudové piesne, všetky v aranžmánoch Botošovej. Špeciálne postavenie má skladba Znovuzrodenie. Tá podľa autorkiných slov presne odzrkadľuje obdobie, v ktorom album vznikal. "Nápady na skladby prichádzali spontánne v relatívne krátkom časovom úseku v priebehu roka 2018, a to z hĺbky duše," poznamenala Botošová, ktorá si k nahrávaniu prizvala 18 interpretov. Sú medzi nimi i zahraničné mená, napríklad kavalista Zhivko Slavchev Vasilev (Bulharsko), speváčka Agata Siemaszko (Poľsko) či akordeonista Marko Kukobat (Srbsko). Na projekte spolupracovali aj gitarista Marco Pillo a basgitarista Robert Vizvári.



