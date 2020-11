Hviezda skupiny ABBA princezná Anni-Frid Lyngstad oslavuje narodeniny

Na archívnej snímke z 16. decembra 2004 bývalá speváčka švédskej skupiny ABBA Anni-Frid Lyngstadová a John Lord z britskej skupiny Deep Purple na skúške pred televíznym benefičným galavečerom španielskeho tenoristu José Carrerasa vo východonemeckom Lipsku Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 6. apríla 1974 švédska popová skupina ABBA, zľava Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstadová, Agnetha Faltskogová a Bjorn Ulvaeus oslavuje víťazstvo v Eurovízii v Brightone. Foto: TASR/AP

Bratislava 15. novembra (TASR) – Princezná Anni-Frid Synni Lyngstad, jedna z dvojice speváčok hviezdnej švédskej skupiny ABBA, oslávi v nedeľu 15. novembra svoje 75. narodeniny.Anni-Frid Lyngstad sa narodila 15. novembra 1945 v nórskej obci Bjorkase pri Narviku. Jej otcom bol nemecký vojak Alfred Haase, do ktorého sa jej matka Synni Lyngstad v závere vojny zaľúbila. V protinemeckej atmosfére sa im dostalo odsúdenia a po narodení Anni-Frid sa stali vydedencami vo vlastnej obci. Matka jej zomrela, keď mala dva roky, so starou mamou sa presťahovali do švédskeho Eskilstunu, kde babička pracovala v textilnej továrni. Práve babička si skoro všimla jej spevácky talent a podporovala ju.Anni-Frid mala trinásť, keď začala spievať so swingovým bandom Evalda Eka na tanečných zábavách, potom s bigbandom Bengta Sandlunda. V sedemnástich si založila svoju prvú skupinu Anni-Frid Four a dva roky nato sa vydala za muzikanta z kapely Ragnara Fredrikssona. Mali spolu dve deti, syna Hansa a dcéru Ann Lise-Lotte.V roku 1967 vydala prvé single s piesňami En Ledid Dag (Voľný deň) a Din (Tvoje). V roku 1970 sa rozviedli, deti ostali pri otcovi, Fridu zaviedla spevácka dráha do Štokholmu.Pri nahrávaní jednej rozhlasovej šou sa stretla s Bennym Anderssonom. Druhou dvojicou boli Björn Ulvaeus a Agnetha Faltskog. Keď Björn a Benny vydali album Lycka, dievčatá im naspievali sprievodné vokály. Začali vystupovať spoločne, prvý koncert pod názvom Björn, Benny, Agnetha & Frida mali v reštaurácii v Göteborgu.Prvým singlom ich spolupráce bola v júni 1972 pieseň People Need Love. Ten vydali ešte pod názvom Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Vo februári 1973 už pod názvom ABBA vydávajú singel Ring Ring a mesiac nato aj rovnomenný debutový album. V anglickom Brightone vyhrali 6. apríla 1974 v poradí 19. ročník piesňovej súťaže Eurovision Song Contest so skladbou Waterloo. Víťazstvo im otvorilo cestu k svetovému úspechu.V období rokov 1974 až 1982 patrila ABBA k svetovej špičke populárnej hudby. Oficiálne skupine vyšlo 15 albumov a kompilácií, 14 z nich bodovalo v anglickom rebríčku, deväť z nich na prvom mieste.Singlová produkcia je rovnako úspešná, celkom 26 piesní sa dostalo do anglickej hitparády, z nich deväť dosiahlo až na prvú pozíciu. Najúspešnejšou z nich bola Dancing Queen v auguste 1976. Predaj ich albumov a singlov dosiahol viac ako 380 miliónov výliskov.V októbri 1978 sa Frida a Benny Anderson vzali, no rozviedli sa už vo februári 1981. Slávna éra švédskej štvorice sa potom skončila na začiatku roka 1983, aj keď oficiálne sa vlastne skupina nerozišla. Posledným bolo jej vystúpenie 11. decembra 1982 v televíznej zábavnej show stanice BBC The Late, Late Breakfast Show.V roku 2010 uviedli skupinu ABBA do Rock and rollovej siene slávy - uviedli ich sem Barry a Robin Gibbovci, protagonisti skupiny Bee Gees. Slávnu story a osudy členov skupiny publikoval Andrew Oldham v knihe ABBA The Name Of The Game.Po rozchode skupiny a rozvode manželstva pokračovala Frida na sólovej dráhe. Skladby nahrávala po anglicky aj po švédsky. Prvý sólový album Something's Going On vydala v marci 1982, v marci 1984 druhý s názvom Shine. Na svojom konte ich má päť, piaty zo septembra 1996 nesie názov Djupa andetag.Vďaka svetovému úspechu skupiny sa Frida stretla so svojim otcom. Keď známy nemecký hudobný týždenník Bravo zverejnil jej životný príbeh, istá nemecká tínedžerka spoznala v príbehu svojho strýka. Otec Alfred, o ktorom si Anni-Frid myslela, že zomrel vo vojne, ju kontaktoval a v septembri 1987 sa stretli v Štokholme.V auguste 1992 sa vydala tretíkrát, vyvoleným bol nemecký princ Heinrich Ruzzo Prinz Reuß von Plauen. Heinrich zomrel v októbri 1999 na rakovinu. V súčasnosti žije Anni-Frid Synni Lyngstad vo Švajčiarsku, užíva si titul princezná Reuß z Plauenu, jej partnerom je od roku 2008 vikomt William Henry Smith.