HVIEZDA V BRATISLAVE: Publikum rozjasal David Koller

Na snímke vystúpenie speváka Davida Kollera 6. marca 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 7. marca (TASR) - David Koller, jedna z najvýraznejších osobností českej hudobnej scény, uviedol vo štvrtok večer (6. 3.) v bratislavskej Peugeot aréne Národného tenisového centra koncert pod názvom David Koller Best Of. Do výberu patria skladby z jeho dlhoročnej kariéry, ktorá sa začala skupinou Jasná Páka, pokračovala kapelou Lucie a potom vlastnou kapelou Kollerband.V Bratislave zazneli hádam všetky známe songy spojené s Kollerovým hlasom, postupne Šrouby do hlavy, Gypsy love, Žádný city, Tereza, Horkej den, Čas nejde vzít zpátky. Z ostatného štúdiového albumu DK LP XXIII zaradil sedem skladieb, Nazí do kaktusů, Spokojená, Bodlák, Za hranou, Vězeňkyně, Pouta a My se vám ozveme. Došlo aj na slávne hity Sen, Amerika, Černí andělé. Záverečnou bol hit Chci zas v tobě spát s výdatným prispením divákov v aréne. O spev nebola núdza, však David sa do publika aj poďakoval. Odmenou bola trojica piesní Oheň, Majolenka a Nic není nastálo. Bratislava opäť potvrdila, že David Koller je ich obľúbencom.Väčšina piesní z koncertného playlistu je aj na novom albume Best Of, kde Koller s kapelou novo nahrali piesne z jeho speváckej dráhy. Vyšiel v decembri minulého roka na dvoch vinylových LP a ponúka 16 skladieb, ktoré David v priebehu kariéry napísal alebo naspieval. Spoločne s kapelou ich nahrali v mikulovskom štúdiu.K nahrávaniu a vydaniu album Best Of David Koller pre TASR povedal:Spevák, skladateľ a hudobník, pražský rodák David Koller (1960) začínal svoju umeleckú dráhu v detskom súbore Bambini di Praga. Ako prvú si vyskúšal bratovu súpravu bicích nástrojov, keď brat odišiel na dva roky na vojnu. Jeho prvou skupinou bola v roku 1980 Jasná páka. V roku 1982 vznikla v Prahe amatérska skupina Žentour a jej členom bol aj David Koller. V roku 1987 bol spoluzakladateľom skupiny Lucie.V roku 1993 nahral prvý sólový album, na ktorom bola aj známa pieseň Chci zas v tobě spát. Po rozchode Lucie si zostavil vlastnú formáciu Kollerband. V októbri 2006 vydal sólový album Nic není nastálo, v novembri 2010 album Teď a tady. V marci 2015 vydal štúdiový album ČeskosLOVEnsko, na vyhlásení cien Anděl 2015 českej akadémie hudby v marci 2016 zaň získal dve ocenenia ako spevák roka aj album roka. V septembri 2016 vyšiel album David Koller & Friends, v marci 2023 vydal desiaty album LP XXIII. K nim pribudol nový album Best Of.