NA SLOVENSKO MIERI ĎALŠIA HVIEZDA: Dua Lipa zavíta do Bratislavy

Bratislava 17. decembra (TASR) - Nový Lovestream Festival prinesie druhý júnový víkend do Bratislavy tri dni skvelej hudobnej nádielky priamo na futbalovom štadióne Tehelné pole. Po megahviezde Red Hot Chili Peppers ohlasuje ďalšiu svetovú hviezdu. Sobota večer 11. júna bude patriť najžiadanejšej, najsťahovanejšej a najhranejšej hviezde súčasnosti Dua Lipa. TASR informoval PR manažér festivalu Ján Kakaščík.Prvýkrát sa do pozornosti dostala Dua Lipa v roku 2015 skladbou Be The One. Nasledovali single Last Dance, Hotter Than Hell a Blow Your Mind (Mwah). Potom už prišlaNew Rules, ktorá z nej urobila najmladšieho ženského sólo umelca s dosiahnutou jednou miliardou pozretí na YouTube, a ďalší megahit IDGAF. Z britského dievčaťa s kosovskými koreňmi sa razom stala žiadaná megastar, o ktorú prejavili záujem najväčšie hviezdy hudobného priemyslu. Účinkovala v nahrávkach Seana Paula, Martina Garrixa alebo Calvina Harrisa. Na eponymnom albumovom debute má dokonca duet s Chrisom Martinom zo skupiny Coldplay.V roku 2018 bola ako prvá umelkyňa päťkrát nominovaná na Brit Awards a odniesla si dve hlavné ceny pre najlepšiu britskú speváčku a britský objav roka. Nasledujúci rok získala Grammy pre najlepšieho nováčika a pieseň Electricity v spolupráci so Silk City získala Grammy za najlepšiu tanečnú nahrávku.Koncom roka 2019 ponúkla svoj celosvetový No. 1 hit Don't Start Now pred vydaním albumu Future Nostalgia, ktorý jej v marci 2020 priniesol päť nominácií na 63. Grammy Awards a ďalšiu cenu do zbierky za najlepší popový vokálny album. Album Future Nostalgia prekonal len za prvý týždeň 294 miliónov streamov a teraz už celkovo prekročila šesť miliárd streamov za všetky svoje skladby. Dua Lipa drží rekord za najstreamovanejší album za jeden deň od britskej umelkyne a je celosvetovo najpočúvanejšou britskou umelkyňou na Spotify.uviedla pre médiá organizátorka Silvia Nemčovičová.Predaj vstupeniek začína v pondelok 20. decembra o 10.00 h na www.Predpredaj.sk . Lovestream Festival do Bratislavy prináša SILVI Production v spolupráci s Marcelom Avramom a Concerts East.