I. Fech z kapely Hello Brian: Snažím sa udržať to, čo som roky budoval

Bratislava 23. marca (TASR) - Bojím sa, čo sa stane, ak sa konečne kultúra na Slovensku otvorí. Nikto nečakal, aké bude mať pandémia trvanie a dlhodobé následky. Najhoršie je, že ešte stále nemáme vyhraté, vyhliadky do budúcna sú neisté a situácia sa výrazne nezlepšuje. Tak zhodnotil rok po vypuknutí pandémie a jej dosah na slovenských umelcov Igor Fech z kapely Hello Brian, ktorá minulý rok mala osláviť desiate narodeniny sériou unplugged koncertov po Slovensku i Českej republike. "Je smutné, že veľa ľudí prišlo o prácu, nielen umelci, ktorých vidíme na pódiu, ale aj zvukári, technici, osvetľovači a podobne. Ľudia mimo nášho odvetia si úplne neuvedomujú, koľko ľudí stojí za vznikom skladby, koncertu či festivalu," uviedol v rozhovore pre TASR inštrumentalista a spevák.





-Ako zvládate situáciu, nehrozí vám, že svoju profesiu budete musieť "zavesiť na klinec"?-



S mojou kapelou Hello Brian máme to šťastie v nešťastí, že sme sa hudobnou tvorbou neživili ani predtým. Z kapely máme každý iné pracovné záležitosti, vďaka ktorým fungujeme.





-Koronakríza kultúrny segment vážne poškodila, hovorí sa, že kultúra na Slovensku vydrží ešte pol roka, súhlasíte s týmto tvrdením?-



Úprimne mám strach o budúcnosť kultúry. Veľa vecí sa síce presunulo do online verzií, je ťažké predpokladať, aký dlhý čas to ešte bude takto fungovať. Prichádzate tak o určitú atmosféru daného okamihu ako divák, ale aj ako umelec.





-Čo hovoríte na to, že slovenskí umelci na sociálnych sieťach robia reklamy rôznym produktom a spájajú s nimi svoje meno?-



Dnes je to už asi súčasťou doby, v ktorej žijeme, a patrí to k online svetu a marketingu na sociálnych sieťach. Môj názor je, že ak mám niečo odskúšané na sebe, s daným produktom som spokojný alebo chcem podporiť dobrý nápad a mám možnosť takejto reklamy, tak v tom nevidím problém. Samozrejme, problém nastáva v momente, keď niekto berie reklamu za reklamou a vyslovene propaguje všetko, a je mu jedno čo, len s cieľom zisku.





-Čo bude s umením, keď sa aj uvoľnia protipandemické opatrenia? Myslíte si, že ľudia finančne vyčerpaní koronakrízou budú chodiť do divadiel, kín a na koncerty?-



Na túto otázku neviem odpovedať. Možno sa aj trochu bojím pozrieť na to, čo sa stane, ak sa konečne nejaká kultúra na Slovensku otvorí.





-V napätom čase sa vyskytli ľudia, ktorí umelcov posielali "k lopate" alebo vykladať tovar do hypermarketov. Ako ste na to reagovali?-



Viete si predstaviť život bez hudby, kníh, tanca, fotografií, filmu, obrazov, sôch...? Umelci nie sú len známe osobnosti z televíznych obrazoviek či obálok časopisov. Nemôžeme hádzať všetkých umelcov do jedného vreca. Nemôžeme porovnávať napríklad herca, ktorý hrá v dennom seriáli, či hudobníka, ktorého hrajú každý deň v rádiu, a umelca, ktorý sa živí iným, nie takým komerčným umením. Ak robíte to, čo milujete, živíte sa tým, niekoľko rokov niečo budujete, a zrazu svoju činnosť nemôžete vykonávať, tak je úplne jedno, v akom odvetví pracujete.





-Poznáte prípady ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle, pre ktorých môže ochorenie COVID-19 znamenať, že sa k svojej profesii už nevrátia, a musia robiť niečo iné?-



Žiaľ, poznám a je smutné pozerať sa na niekoho, kto musel svoju profesiu, ktorej sa venoval niekoľko rokov, odložiť na neurčito a začať znova.





-Našli ste alternatívu k činnosti, ktorú ste vykonávali pred covidovou dobou? Dokáže vás uživiť?-



Mojím oficiálnym povolaním je vedenie hudobných kurzov vo svojej súkromnej hudobnej "škole". Venujem sa výučbe hry na bicích nástrojoch, klavíri, gitare, basgitare, ukulele. Samozrejme, že som pocítil úbytok možností, ktorý v rámci celej situácie okolo ochorenia COVID-19 postretol aj mňa. Pokles ľudí, nájomné za priestor treba platiť a podobne. Prešiel som na špecifické online videá a snažil som sa hneď udržať to, čo som 13 rokov budoval.





-Kedy ste svoje umenie predvádzali naposledy? Koncertuje Hello Brian aspoň online?-



Koncert s kapelou sme mali naposledy 29. februára 2020, čiže viac ako pred rokom. Online koncert sme ešte nemali, no vyšiel nám ďalší singel s názvom Život pestrý, ktorý už rotuje na Rádiu Slovensko, a čoskoro k nemu chystáme klip.