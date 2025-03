I. Štrpkovi vyšla zbierka esejí, v ktorej kritizuje súčasnú spoločnosť

Bratislava 20. marca (TASR) - V Rómerovom dome v Bratislave uvedú vo štvrtok do života zbierku esejí, v ktorej spisovateľ a spoluzakladateľ básnickej skupiny Osamelí bežci Ivan Štrpka kritizuje súčasnú spoločnosť. Knižnú novinku s názvom "Kŕč roztvorenej dlane trvá" prináša čitateľom vydavateľstvo pôvodnej slovenskej literatúry KK Bagala.



"Na uvedenie novej Štrpkovej knihy sme zvolili historický renesančný Rómerov dom, aby sme zdôraznili, že žiadna myšlienka nie je nová a má svoju históriu. Líši sa iba tým, do akého kontextu ju autor zasadí a aký nový význam odkrýva," hovorí Koloman Kertész Bagala. K publikácii vydavateľ spresňuje, že vznikla po tom, čo oslovil Štrpku so záujmom o vydanie autorského výberu esejí.



Do zväzku sú zaradené texty, ktoré autor písal začiatkom 90. rokov ako reflexiu spoločenských pomerov po Nežnej revolúcii a texty, ktoré sa na tú istú spoločnosť zameriavajú s odstupom desiatok rokov. "Síce to nie je veľmi optimistické čítanie, kritika je prísna a presná, ale myslím, že pre každého hĺbavého čitateľa bude obohacujúca," uvádza Bagala. Dodáva, že myšlienky obsiahnuté v knižnej novinke sú dobrým katalyzátorom na premýšľanie o vlastnom živote. "Čo treba zmeniť, ako prehodnotiť postoje a čím prispieť k zveľaďovaniu kolektívneho bytia."



Na podujatí so začiatkom o 17.00 h texty legendárneho spisovateľa Ivana Štrpku prečíta herec Robert Roth. Súčasťou podujatie bude aj beseda s autorom.



Zbierku esejí predstavia v rámci podujatia Čau o piatej. Ide o seriál, ktorý od roku 2014 organizuje občianske združenie literarnyklub.sk v spolupráci s vydavateľstvom KK Bagala. Divadelní a filmoví herci na ňom čítajú naživo z kníh i rukopisov súčasných slovenských autorov.