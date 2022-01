Iba osemročnú herečku V. Bečkovú porovnávajú s legendárnym T. Holým

Bratislava 29. januára (TASR) - Valentýna Bečková nemá ešte deväť a predsa patrí v posledných dvoch rokoch k filmovými režisérmi vyhľadávaným českým herečkám. Malú umelkyňu, ktorú vďaka hereckému talentu a výrečnosti porovnávajú s legendárnym Tomášom Holým, uvidia diváci v rozprávke Tajomstvo starej bambitky 2. Do kín vstúpi vo februári. TASR o tom informovala Veronika Frantová zo spoločnosti Magic Box Slovakia.



Premiéra Tajomstva starej bambitky sa uskutočnila na obrazovkách Českej televízie 25. decembra 2011, vtedy ju videlo cez dva milióny divákov. Takmer presne po desiatich rokoch sa jej voľné pokračovanie vráti, tentoraz však do kín. V pokračovaní televíznej rozprávky sa Valentýnka Bečková predstaví ako zvedavá princezná Johanka. Jej rodičov si zahrali Tomáš Klus a Kamila Janovičová. Dedka hrá Ondřej Vetchý.



"Hovorím to úplne všade, ja som sa do nej úplne zamiloval. Asi som nehral s talentovanejšou herečkou, ona je taká nepoškvrnená," povedal o Bečkovej český spevák, autor piesní a príležitostný herec Tomáš Klus, ktorý si v príbehu napraveného lúpežníka Karaba a jeho odvážnej dcéry Aničky zahral trochu nešikovného princa Jakuba. V pokračovaní, ktoré opäť nakrútil režisér Ivo Macharáček, je z neho kráľ Jakub, z Aničky kráľovná a rodina sa rozrástla o zvedavú princeznú Johanku.



"Prvý natáčací deň sme stáli na pľaci a čakali a ona ma úplne intuitívne chytila za ruku. V tej chvíli sme sa skoro vôbec nepoznali, ale pre mňa to bol moment, keď som si povedala, že to pôjde, pretože to tak je. Jednoducho verím, že to bolo vzájomné, že sme si sadli," komentovala predstaviteľka kráľovnej Aničky Kamila Janovičová.



Valentýnka Bečková začala v štyroch rokoch účinkovať v reklamách, v celovečernom filme sa prvýkrát objavila v roku 2019, a to v diváckom hite Ženy v behu. Zahrala si v dvoch filmoch Marty Ferencovej – Príliš osobná známosť, Želanie pre Ježiška a v komédii Láska na špičkách.



Premiéra rozprávky Tajomstvo starej bambitky 2 je naplánovaná na 10. februára. V ďalších úlohách sa predstavia Veronika Khek Kubařová, Jiří Lábus, Miroslav Vladyka, Václav Noid Bárta, Petr Štěpánek, Markéta Plánková a iní.