Iba v októbri zľavy pre seniorov v Štúdiu Olympia!

Bratislava 22. septembra (OTS) -Na dotyk s hercami zažijete neuveriteľné príbehy, ktoré Vás vtiahnu svojou hĺbkou, intenzitou a témami, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. Veselo i vážne hovoria o priateľstve, láske, manželstve.Pri kúpe vstupeniek online si v košíku zakliknete zľavu SENIOR a cena sa automaticky prepočíta so zľavou 30%.Krehká komédia o nečakanom stretnutí dvoch úplne rozdielnych žien. Do seba utiahnutej knihovníčky a excentrickej zlatokopky. Postupne sa zbavujú škrupiniek predsudkov, čím menia svoje životy.Miroslava Drínová a Jana Balzar LieskovskáUznávaný spisovateľ Alessandro Baricco vo svojej monodráme prináša príbeh legendárneho pianistu, ktorý celý svoj život prežil na zaoceánskom parníku. Ponorený do hudby, ktorú tvoril, obklopený tisíckami cestujúcich, ale aj tak sám, nikdy neopustil oceán.Ján CibulaNový cyklus netradičných hudobno–poetických večerov pri pohári vína. Povinná i nepovinná literatúra sa mení na hudbu a odkrýva vzťahy medzi poetkami a básnikmi.Ján Mistrík, Karin Olasová, Dárius Koči, Monika Drgáňová, Lukáš Pišta v hudobných kompozíciách a klavírnom sprievode Andrey Bučko.Komédia o troch priateľoch, ktorí na dvojdňovej túre prekonajú nielen vrchol, ale aj samých seba. Spolu sa snažia zvládnuť krízu stredného veku, strach zo starnutia i manželstva. A to všetko samozrejme s humorom a nadhľadom.Martin Kaprálik, Pavol Plevčík a Marcel OchránekNajosobnejšia a najexperimentálnejšia hra známeho amerického dramatika Tennesseeho Williamsa o súrodencoch, ktorí v detstve prežili spoločnú traumu a divadlo je spôsob, ako sa s ňou vyrovnať.Lukáš Pišta a Zuzana HaverdaDlhoroční manželia chcú oživiť svoj vzťah víkendom v hoteli a za pomoci príručky „Sex pre pokročilých.“ Čaká ich vtipná a občas trpká rekapitulácia spoločného života, v ktorej sa mnohí z nás nájdu.Lucia Vráblicová a Pavol Topoľský