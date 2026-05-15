IFF ART FILM 2026 Košic zverejnil mená porotcov Ceny FIPRESCI
Filmový kritik z Paríža, redaktorka z Amsterdamu a slovenský filmový publicista.
Autor OTS
Košice 15. mája (OTS) - Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film pozná zloženie poroty Ceny FIPRESCI na svojom 32. ročníku, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach. Cenu Medzinárodnej federácie filmových kritikov budú udeľovať francúzsky novinár a filmový kritik Pierre-Yves Roger, holandská filmová novinárka Clementine van Wijngaarden a slovenský filmový publicista Matúš Kvasnička.
Cena FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) je jedným z najprestížnejších ocenení udeľovaných na filmových festivaloch po celom svete. Medzinárodná federácia filmových kritikov, založená v roku 1926, združuje filmových kritikov a novinárov z viac ako 50 krajín. Poroty FIPRESCI pôsobia na najvýznamnejších festivaloch vrátane Cannes, Benátok a Berlína. Na IFF Art Film sa Cena FIPRESCI udeľuje filmom, ktoré sú zaradené vo viacerých filmových sekciách festivalu.
„Porota Ceny FIPRESCI je zostavená tak, aby priniesla skúsenosti z rôznych mediálnych prostredí a tradícií filmovej kritiky. Pierre-Yves Roger je novinár s desiatkami rokov praxe v medzinárodných médiách, Clementine van Wijngaarden prináša pohľad holandskej filmovej žurnalistiky a Matúš Kvasnička zastupuje slovenskú filmovú publicistiku s hlbokou znalosťou stredoeurópskej kinematografie," uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Pierre-Yves Roger (Francúzsko) je skúsený novinár a filmový kritik pôsobiaci v Paríži. Počas svojej kariéry pôsobil v redakciách niektorých z najvýznamnejších francúzskych a medzinárodných médií vrátane agentúry Associated Press, Radio France a spravodajského portálu france24.com. Prispieval aj do denníka Le Figaro.
V súčasnosti sa venuje filmovej kritike na portáli ecrannoir.fr. Je členom Medzinárodnej federácie filmových kritikov (FIPRESCI) a má bohaté skúsenosti s pôsobením v porotách na medzinárodných filmových festivaloch.
Clementine van Wijngaarden (nar. 1970, Holandsko) je filmová novinárka a redaktorka. Vyštudovala žurnalistiku a filmové štúdiá na Univerzite v Amsterdame. Profesionálne sa venuje filmovej žurnalistike – pôsobí ako prispievateľka a redaktorka v holandskom televíznom magazíne VARAgids a prispievala aj do denníka de Volkskrant, jedného z najvýznamnejších holandských printových médií.
Je aktívnou členkou FIPRESCI a pravidelne pôsobí v porotách na medzinárodných filmových festivaloch. Jej skúsenosti z holandského mediálneho prostredia prinášajú do poroty perspektívu západoeurópskej filmovej žurnalistiky.
Matúš Kvasnička (Slovensko) je filmový publicista a novinár. V roku 2002 absolvoval štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte bratislavskej Vysokej školy múzických umení. Počas štúdia príležitostne prispieval do viacerých periodík, napríklad do filmového mesačníka Film.sk či týždenníka Kultúrny život. Od roku 2003 pracoval v denníku Pravda na oddelení kultúry, ktoré aj viedol. Z vydavateľstva odišiel v lete 2019. Od novembra 2019 pôsobí ako šéfredaktor mesačníka zameraného na slovenskú kinematografiu Film.sk a neskôr filmového portálu Filmsk.sk.
Porota Ceny FIPRESCI na IFF Art Film 2026 predstavuje prierez európskou filmovou žurnalistikou – od medzinárodných spravodajských agentúr cez holandské mediálne domy až po slovenské odborné filmové publikácie. Pierre-Yves Roger a Clementine van Wijngaarden prinášajú skúsenosti zo západoeurópskych mediálnych prostredí, zatiaľ čo Matúš Kvasnička ako šéfredaktor Film.sk pozná filmy z regiónu strednej a východnej Európy zblízka. FIPRESCI je najstaršou a najväčšou organizáciou filmových kritikov na svete – jej ceny sa udeľujú na viac ako 50 festivaloch ročne.
Cena FIPRESCI je jednou zo štyroch súťažných cien filmového festivalu v Košiciach. 32. ročník IFF Art Film sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026. Viac informácií a cinepassy na festival nájdete na www.iffartfilm.com.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.;
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.;
Festival je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev;
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, DELTA OnLine, ARICOMA;
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, DOMOS SLOVAKIA, Julius Meinl;
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, BigMedia, AHOJ TV, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, film.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk;
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, ECO Technologies, Letisko Košice, Kvety Garomi.
