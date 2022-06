I. Stravinskij, autor baletu Svätenie jari, sa narodil pred 140 rokmi

V roku 1882 sa narodil známy ruský hudobný skladateľ a dirigent Igor Fiodorovič Stravinskij, ktorý sa pri svojej tvorbe výrazne inšpiroval ruskou folklórnou hudbou. Foto: TASR/AP

Oranienbaum/Bratislava 17. júna (TASR) - Do hudobného diania vstúpil Igor Fiodorovič Stravinskij na začiatku 20. storočia. Jeho balet Svätenie jari ovplyvnil mnohých popredných skladateľov a je jedným z najznámejších v klasickom repertoári. Napríklad renomovaný francúzsky hudobný skladateľ a dirigent Pierre Boulez o tomto balete povedal, žeTvorba Stravinského prešla niekoľkými zásadnými štýlovými premenami. Tri hlavné obdobia jeho umeleckého vývoja - slovanské, neoklasicistické a obdobie seriálnej techniky - sa od seba odlišujú tematicky, umeleckým zameraním i použitím rôznych kompozičných postupov.Časopis Time zaradil Stravinského medzi sto najvplyvnejších osobností 20. storočia a v roku 1987 dostal posmrtne cenu Grammy za prínos hudbe. Od narodenia avantgardného hudobného skladateľa uplynie v piatok 17. júna 140 rokov.Igor Fiodorovič Stravinskij sa narodil 17. júna 1882 v mestečku Oranienbaume neďaleko Petrohradu v rodine speváka, sólistu Mariinského divadla Fiodora Ignatieviča Stravinského. Jeho matka Anna Kirilovnna Cholodovskaja hrala na klavíri. Keďže v rodnom dome budúceho vynikajúceho skladateľa neustále znela hudba, zaujímal sa o ňu od malička. Ako neskôr sám priznal, "už ako trojročný som si uvedomil, že bude hudobníkom".Napriek rodinnému prostrediu si však jeho otec neželal, aby sa venoval profesionálne hudbe a poslal ho na štúdiá práva na Petrohradskú univerzitu. Ale hudba bola čoraz silnejšia a keď sa v roku 1902 bližšie zoznámil s rodinou popredného ruského skladateľa a pedagóga Nikolaja Rimskeho-Korsakova bolo rozhodnuté. Skladateľ sa ujal Stravinského, začal mu dávať súkromné lekcie a pod jeho vedením skomponoval v roku 1906 aj svoje prvé diela.Už v prvých skladbách Stravinského sa prejavili umelecké prvky hudobného impresionizmu a symbolizmu, napríklad v orchestrálnej fantázii Ohňostroj, v balete Vták Ohnivák či lyrickej opernej rozprávke Slávik. Avšak dielo, ktorým ešte vtedy mladý skladateľ otriasol hudobným svetom, sa stal legendárny balet Svätenie jari s podtitulom Obrazy z pohanskej Rusi. Komponoval ho v rokoch 1911 až 1913 na podnet Sergeja Ďagileva, svojho priateľa, ktorý viedol svetoznámy súbor Ruský balet v Paríži.Premiéra baletu sa odohrala 29. mája 1913 v divadle Champs Elyssées. Parížske publikum prijalo dielo s veľkou nevôľou - bolo šokované barbarským námetom i novátorskou hudbou. Novátorstvo nestrávili nielen poslucháči, ale ani interpreti. Dirigent premiérového uvedenia baletu Pierre Monteaux mal pri prvom zoznámení sa s dielom, podľa vlastných slov, chuť ujsť a samotného autora ´vyhnali´ posmešky i pokriky publika za kulisy. Táto premiéra sa zapísala do histórie ako jeden z najväčších škandálov v dejinách hudby. V súčasnosti patrí balet Svätenie jari, ktorý čerpá námet z mytológie, medzi najhranejšie Stravinského diela.Stravinskij skomponoval vyše 120 skladieb všetkých hudobných foriem - opery, symfonické a baletné diela, oratóriá, kantáty, omše. Ovplyvnený hudobným klasicizmom skomponoval okrem iných diel aj Symfóniu v C, balet Bozk víly alebo operu Osud zhýralca. Jeho vrcholnými neoklasicistickými dielami sú Žalmová symfónia a opera-oratórium Kráľ Oidipus. K dielam seriálneho tvorivého obdobia, ktorému sa venoval po usadení v USA, patrí napríklad skladba Monumentum pro Gesualdo.Igor Stravinskij, bol umelcom, ktorý patril celému svetu. Narodil sa v cárskom Rusku. Na začiatku roku 1914, pred vypuknutím prvej svetovej vojny, odišiel s rodinou do Švajčiarska. Od roku 1920 žil prevažne v Paríži, v roku 1934 prijal francúzske štátne občianstvo. Po začatí druhej svetovej vojny sa rozhodol žiť v Spojených štátoch, v roku 1945 získal americké občianstvo.Jedna z ikon hudobného života 20. storočia, skladateľ a dirigent Igor Fiodorovič Stravinskij zomrel 6. apríla 1971 v New Yorku vo veku 88 rokov. Miesto posledného odpočinku, tak ako si to želal, našiel v Benátkach na cintoríne Isole San Michele.