Igor Timko má úspech v muzikáli Mestského divadla Zlín

Bratislava 4. mája (TASR) - Frontman kapely No Name Igor Timko s úspechom hosťuje v novom muzikáli Ženy na pokraji nervového zrútenia Mestského divadla Zlín. Na dvoch premiérach si muzikál vyslúžil dlhotrvajúce standing ovation. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Tento muzikál je úspešný titul, libreto napísal Jeffrey Lane, hudbu a text zložil David Yazbek, autor muzikálu Donaha! Igor Timko stvárňuje v predstavení rolu Taxikára v alternácii s hercom Radovanom Králom. Obidve premiéry sa niesli v atmosfére očakávania, ako bude reagovať publikum, nejde totiž o klasický broadwayský ťahákový titul, diváci však reagovali nadšene.



"Som vďačný za šancu, ktorú mi vedenie divadla poskytlo. Pol roka dozadu vznikla myšlienka hosťovania v Zlíne a teraz sme po premiére. Toto považujem za zázrak, ktorým život obdarúva tých, ktorí mu idú v ústrety. Nič nie je krajšie, ako keď myšlienku pretavíte do reálneho počinu. Premiéra bola nádherná. Vo výsledku, ak vám diváci tlieskajú po každej pesničke, dokonca aj po jednotlivých scénach, tak si uvedomíte, že ste odviedli dobrú prácu. Som šťastný, že sme sa so šéfom činohry Patrikom Lančaričom dohodli na spolupráci a je mi cťou byť súčasťou tohto divadla," hovorí Timko.



"Že je Igor skvelý spevák, je myslím všetkým jasné. Hudobné divadlo si však vyžaduje interpretov, ktorí vládnu všetkými tromi základnými zložkami tejto disciplíny, spevom, hereckým prejavom a pohybovou technikou. Ukázalo sa, že Igor vie s nimi veľmi dobre pracovať. Okrem toho, a to je veľmi dôležité, Igor je pokorný profesionál a charizmatický umelec, ktorý kam vstúpi, tam svojim šarmom a nenútenou atómovou energiou búra všetky zátarasy medzi javiskom a hľadiskom," nešetril chválou režisér Stano Slovák.



"Sezóna koncertov už beží, takže sme už v podstate v plnom nasadení a zastavíme sa až v októbri. Dovtedy obehneme celé bývalé Československo. Dva mesiace v divadle v Zlíne boli pre mňa ako milostný románik s múzou. Som za to nesmierne vďačný, avšak byť znova v No Name s mojimi kapelovými kolegami, to je naplnením sna. Teším sa na pódiá, fanúšikov, piesne a všetko s tým spojené," dodáva Timko.