< sekcia Kultúra
Ikonický bubeník Ian Paice sa predstaví v Bratislave
Ian Paice je jediným členom Deep Purple, ktorý pôsobil v každej zostave od ich založenia v roku 1968 a hral na každom albume a na každom živom vystúpení.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Veľká bubenícka ikona, nepretržitý člen Deep Purple a spoluautor ich najväčších hitov Ian Paice prichádza na česko-slovenské turné s vynikajúcimi hudobníkmi v skupine Purpendicular, v bratislavskom Majestic Music Clube sa predstavia 9. októbra. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Ian Paice je jediným členom Deep Purple, ktorý pôsobil v každej zostave od ich založenia v roku 1968 a hral na každom albume a na každom živom vystúpení. V roku 2016 ho ako člena Deep Purple uviedli do Rokenrolovej siene slávy. Teraz prichádza na turné s kapelou Purpendicular, aby predstavil svoju Best-Of-Classic-Deep-Purple-Show.
„Publikum si môže Iana Paica vychutnať v klubovej atmosfére a veľmi blízko. Ian predvedie svoju jedinečnú hru doslova pár metrov pred publikom,“ vysvetľuje zástupca organizátora David Šindelář.
Fanúšikovia sa 9. októbra môžu tešiť na klasické hity Deep Purple Child in Time, Black Night, Smoke on The Water, Woman from Tokyo alebo Hush. Vo väčšine hitov Deep Purple je Paice tiež spoluautorom. Na Slovensko prichádza spolu s kapelou Purpendicular, ktorú založil v roku 2007 írsky frontman Robby Thomas Walsh ako poctu Deep Purple. Purpendicular sa pýši pôsobivou zostavou vrátane Nicka Fyffeho, bývalého basgitaristu Jamiroquai, a Murraya Goulda, ostrieľaného gitaristu, ktorý vystupoval po boku legiend ako Eric Clapton, Joe Bonamassa a Elton John. Srdcom rytmickej sekcie kapely je práve Ian Paice, ktorý do skupiny vnáša svoj nezameniteľný groove a energiu. Oddanosť hudobnej dokonalosti zabezpečuje, že odkaz Deep Purple pretrvá - nie ako pocta, ale ako kapela, ktorá stojí na vlastných tvorivých základoch.
Deep Purple považujú od 70. rokov za jednu z najinovatívnejších a najúspešnejších rockových kapiel všetkých čias a bubnovanie Iana Paica má na tom veľký podiel. Hudba Deep Purple sa vyznačuje rovnováhou brilantnej muzikálnosti a monumentálnej jednoduchosti. Sám Paice vystupoval vedľa Deep Purple s veľkými menami ako Whitesnake, Gary Moore, Paul McCartney, George Harrison, The Spencer Davis Group, Velvet Underground alebo The Maze.
Kapelu Purpendicular vidí Ian Paice alebo Joe Lynn Turner ako najlepšiu svetovú Deep Purple Tribute Band. Má schopnosť oslavovať a usmerňovať toto jedinečné kúzlo Deep Purple, ktoré je zodpovedné za úspech legendárnej kapely. Sám Richie Blackmore povedal: „Purpendicular je vynikajúca kapela a Roger Glover po vystúpení v Bazileji spomenul: ‚Znejú sviežo a je radosť s nimi hrať‘.“
Ian Paice je jediným členom Deep Purple, ktorý pôsobil v každej zostave od ich založenia v roku 1968 a hral na každom albume a na každom živom vystúpení. V roku 2016 ho ako člena Deep Purple uviedli do Rokenrolovej siene slávy. Teraz prichádza na turné s kapelou Purpendicular, aby predstavil svoju Best-Of-Classic-Deep-Purple-Show.
„Publikum si môže Iana Paica vychutnať v klubovej atmosfére a veľmi blízko. Ian predvedie svoju jedinečnú hru doslova pár metrov pred publikom,“ vysvetľuje zástupca organizátora David Šindelář.
Fanúšikovia sa 9. októbra môžu tešiť na klasické hity Deep Purple Child in Time, Black Night, Smoke on The Water, Woman from Tokyo alebo Hush. Vo väčšine hitov Deep Purple je Paice tiež spoluautorom. Na Slovensko prichádza spolu s kapelou Purpendicular, ktorú založil v roku 2007 írsky frontman Robby Thomas Walsh ako poctu Deep Purple. Purpendicular sa pýši pôsobivou zostavou vrátane Nicka Fyffeho, bývalého basgitaristu Jamiroquai, a Murraya Goulda, ostrieľaného gitaristu, ktorý vystupoval po boku legiend ako Eric Clapton, Joe Bonamassa a Elton John. Srdcom rytmickej sekcie kapely je práve Ian Paice, ktorý do skupiny vnáša svoj nezameniteľný groove a energiu. Oddanosť hudobnej dokonalosti zabezpečuje, že odkaz Deep Purple pretrvá - nie ako pocta, ale ako kapela, ktorá stojí na vlastných tvorivých základoch.
Deep Purple považujú od 70. rokov za jednu z najinovatívnejších a najúspešnejších rockových kapiel všetkých čias a bubnovanie Iana Paica má na tom veľký podiel. Hudba Deep Purple sa vyznačuje rovnováhou brilantnej muzikálnosti a monumentálnej jednoduchosti. Sám Paice vystupoval vedľa Deep Purple s veľkými menami ako Whitesnake, Gary Moore, Paul McCartney, George Harrison, The Spencer Davis Group, Velvet Underground alebo The Maze.
Kapelu Purpendicular vidí Ian Paice alebo Joe Lynn Turner ako najlepšiu svetovú Deep Purple Tribute Band. Má schopnosť oslavovať a usmerňovať toto jedinečné kúzlo Deep Purple, ktoré je zodpovedné za úspech legendárnej kapely. Sám Richie Blackmore povedal: „Purpendicular je vynikajúca kapela a Roger Glover po vystúpení v Bazileji spomenul: ‚Znejú sviežo a je radosť s nimi hrať‘.“