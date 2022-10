Il Divo prídu do Bratislavy

Bratislava 20. októbra (TASR) – Skupina operného popu Il Divo sa vracia na Slovensko, piatok (21. 10.) poteší všetkých svojich fanúšikov v bratislavskej Incheba Expo Aréne. TASR o tom informoval PR manažér Ján Kakaščík.



Pôvodne kvarteto spevákov spopularizovalo žáner dnes známy ako operný pop, v roku 2006 bolo zapísané do Guinessovej knihy rekordov ako komerčne najúspešnejšia skupina v klasickom hudobnom mixe žánrov v medzinárodnej hudobnej histórii. V decembri minulého roka zomrel jeden zo štvorice členov Carlos Marín, ktorého pamiatke je aj toto turné venované.



Zaujímavosťou bratislavského koncertu trojice David Miller, Sébastien Izambard a Urs Bühler bude to, že ich bude sprevádzať Štátny komorný orchester Žilina, na ktorý sa už špeciálne tešia. "So žilinským orchestrom sme už odohrali desiatky koncertov, tešíme sa na opätovnú spoluprácu, ale ešte viac sa tešíme na našich slovenských fanúšikov, v piatok večer si to spoločne v Bratislave užijeme," odkazujú.



Miešaním operných techník s romantickými a populárnymi piesňami prekonali Il Divo rekordy, vyhrali každé existujúce ocenenie v kategórii klasického mixu žánrov, delili sa o mikrofón s takými hviezdami, akými sú Céline Dionová a Barbra Streisandová. Priniesli dokonalú zmes štýlov a obsahu, obrazu a hudby, hlboký talent a prenikavú vášeň po celom svete.



Ich úspechy dokumentuje viac ako 30 miliónov predaných albumov, 160 zlatých a platinových hitov v 35 krajinách sveta. Slovenskému publiku sa predstavili trikrát, 11. augusta 2011 v koncerte na Bratislavskom hrade, 19. septembra 2012 a 27. septembra 2014 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.