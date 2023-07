IMT Smile postavili Východnú na nohy

Východná 8. júla (TASR) – Najúspešnejšia slovenská skupina IMT Smile vypočula žiadosť fanúšikov a od mája je na koncertnom turné IMT Smile Tour 2023. Jednou zo zastávok bola v piatok večer (7. júla) Východná a miestny amfiteáter, kde ešte pred pár dňami znela ľudová pieseň. Ako sa ukázalo, bolo to veľmi dobré rozhodnutie kapely vrátiť sa do Východnej. Skvelá atmosféra prekonala totiž aj tie najväčšie očakávania. V hľadisku aj na koncertnom pódiu.



Človek v hľadisku mal pocit, že všetci majú pred sebou spevník pesničiek skupiny, z ktorých sú už viaceré ľudovkami a tak vlastne aj do tohto amfiteátra patria. Už pri prvej skladbe Opri sa o mňa sa k Ivanovi pridali tisíce hlasiviek a zaplnený amfiteáter ich nešetril rovnako ako dlane počas skoro dvojhodinového prídelu skladieb, akurát miesta na tancovanie v zaplnenom priestore veľa nebolo. Nechýbali hity Budeme to stále my, Nepoznám, Len tebe, Úsmev a čaj, Nič nie je isté, Cesty II. triedy, Exotica či Ľudia nie sú zlí. Východná si vyslúžila aj prídavok Vyvedený z miery a Poď so mnou.



Táslerovci si pozvali viacero hostí, prvým z nich bol Miro Tásler senior, ktorý si so synmi zahral na basgitare aj zaspieval hit skupiny Beatles Get Back, ďalšími boli Kali, Lukáš Adamec, Laci Strike a jeho Street Dance Academy. Najväčší úspech mal však Ondrej Kandráč, ktorý si s Ivanom zaspieval megahit Hej, Sokoly. Basgitaristovi skupiny Petrovi Bartoníkovi, ktorý zomrel v januári tohto roka, venovala skupina do muzikantského neba pieseň Život človeka.



"Úplný sen je tento koncert," ďakoval fanúšikom Ivan Tásler. Je málo koncertov, kde si mnohotisícové hľadisko odspieva s kapelou celý koncert.



Skvelá atmosféra a nálada vládla v amfiteátri, kde je doma viac ľudovka ako súčasné žánre. Prispela k tomu aj predkapela, prešovská skupina Komajota s lídrom Martinom Husovským, ktorá ponúkla známe piesne Ukradnutý, Iba, Ráno v novinách, Mesto v nás, Prach, Sedem dní, Anjel či Druhé slnko.



Skupina IMT Smile je na slovenskej hudobnej scéne už viac ako 30 rokov, čo reprezentuje stovky koncertov a desaťtisíce fanúšikov v hľadisku.



"Mám pocit, že veľa vecí nemusíme našim fanúšikom vysvetľovať, ako keby to chápali. Neviem či úplne všetko presne, akoby chápali náš pocit, čo chceme z pódia povedať. Počas rokov mám veľakrát pocit, keď vidím našich fanúšikov, ak by som s nimi začal len tak súkromne rozprávať, že by sme v mnohom mali podobné názory. Je to istá komunita, ktorá okolo tejto kapely je už toľko rokov, aj tí ľudia sa stretávajú na koncertoch, mnohí sa na našich koncertoch aj spoznali, začali mnohé priateľstvá. Je zaujímavé, koľko toho naša kapela priniesla, od hudby a okolo toho. Mám rád túto komunitu, mám rád, keď som na koncerte, tí ľudia prišli na nás," povedal pre TASR líder kapely.