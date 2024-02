IMT Smile pripravili Leto v Štiavnici, odohrajú tam až päť koncertov

Bratislava 2. februára (TASR) - Skupina IMT Smile odštartovala nový rok v plnej sile. Spoločne so svojimi hosťami a vypredaným zimným štadiónom v Košiciach aj Banskej Bystrici nasledovali rovnako vypredané koncerty v Prahe, Brne a Bratislave. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Bol to naozaj divoký začiatok roka. Som rád, že ľudia prišli, spoločne s našimi fanúšikmi aj našimi hosťami sme natiahli tú vianočnú atmosféru a perfektne sme si to všetci užili," dodáva Ivan Tásler.



Ešte pred tým, ako budú v decembri pokračovať na štadiónoch, si spoločne s fanúšikmi užijú Leto v Štiavnici. Práve v piatok IMT Smile prichádzajú s novými termínmi koncertov, ktoré sa však prekvapivo odohrajú iba na jednom mieste, bude ním amfiteáter v Banskej Štiavnici. Piatkom tak začína aj predaj vstupeniek.



"Koncerty v Banskej Štiavnici majú vždy svoju osobitú atmosféru, nielen pre návštevníkov, ale aj pre nás ako kapelu. Preto tento rok odohráme v štiavnickom amfiteátri postupne päť koncertov," hovorí Ivan Tásler a dodáva: "Prvý koncert bude tradičnou spomienkou na významného štiavnického rodáka, fotografa Deža Hoffmana, a tu bude hosťom aj folkový doktor, MUDr. Pavel Malovič."



Leto v Štiavnici spoločne s IMT Smile sa v amfiteátri začína 25. mája a pokračuje 31. mája, 1. júna, 12. a 13. júla.