IMT Smile vypredali tri koncerty v bratislavskej Incheba aréne
Závideniahodná atmosféra vládla v aréne od prvej piesne až po prídavok, fanúšikovia prišli pozerať, počúvať, tlieskať a hlavne spievať.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) – Dielom nemalým prispela do vianočnej atmosféry slovenskej metropoly skupina IMT Smile bratov Táslerovcov. O koncert s názvom Best Of, plánovaný na 11. decembra v Incheba aréne bol tak veľký záujem, že skupina musela pridať ešte dva koncerty 12. a 13. decembra. Aj to je dokladom veľkej a dlhoročnej popularity tejto kapely.
Ten druhý koncert v piatok večer (12. 12.) začala skupina piesňou Svet z najnovšieho albumu Exoticana, nasledovali hity Opri sa o mňa, Budeme to stále my, Nepoznám, Len tebe, Nedá sa ujsť, Mám krásny sen, Príliš osobná známosť z rovnomenného filmu, My dvaja, Cesty II. triedy, Bozk, Niekto ako kráľ, Exotika, Ľudia nie sú zlí, Hej, sokoly, Kapela, Vyvedený z miery, Poď so mnou. Predvianočný čas pripomenula kapela oboma nahrávkami vianočných piesní, Najkrajšie Vianoce z roku 2010 aj novú Vianoce.
Závideniahodná atmosféra vládla v aréne od prvej piesne až po prídavok, fanúšikovia prišli pozerať, počúvať, tlieskať a hlavne spievať. Pri všetkých skladbách pomohli výdatne hlasivkami. Na ich prekvapenie Ivan zišiel v polovici koncertu z pódia a vydal sa medzi ľudí pred pódiom. Aj prídavok bol originálny, s celou kapelou vyliezli na mini pódium pri bočnej stene a odtiaľ zahrali a zaspievali ľudovky A od Prešova či A ja taka dzivočka. Opäť potlesk, odmena aj vo forme spoločných fotografií a autogramu. Vlastne aj viaceré hity skupiny sú dnes už ľudovkami. Návštevníkom sa nechcelo ísť preč, musel ich trochu posunúť zvukár, ktorý do zvukovej sústavy pustil ešte raz Najkrajšie Vianoce.
„Atmosféra úžasná, každopádne fantastická, úplne dojíma celú kapelu. Som vďačný, že dnešný koncert bol skvelý. Aj včerajší bol super, mám pocit, že dnes sme my ako kapela boli ešte trocha lepší, mal som skvelý pocit dnes, takže som veľmi vďačný za tento koncert. Zvyknutí sme urobiť na záver niečo after, vo Východnej sme hrali na balkóne, tu v Inchebe pred rokmi sme otvorili okno a hrali zo šatne. Povedali sme si, že čo keby sme niečo urobili a vrátili sa medzi ľudí. Urobili sme takú street after party, myslím že to dopadlo celkom dobre,” povedal po koncerte pre TASR líder kapely Ivan Tásler.
Bratia Táslerovci začínali v skupine Ruka, z ktorej sa potom v roku 1996 sformovala skupina IMT Smile. V roku 1998 vydali debutový album Klik-klak, z ktorého sa hitmi stali piesne Nepoznám, Možno si ma pomýliš, Nedá sa ujsť. V roku 1999 vydali druhý album Valec, z neho sú známe skladby Ľudia nie sú zlí a Veselá pesnička. V roku 2000 vyšiel tretí album Nech sa páči s hitmi Tajné milovanie, Opri sa o mňa, Vyvedený z miery. V ankete Slávik sa IMT Smile za roky 1999 a 2000 umiestnili vždy na druhom mieste za skupinou Elán. Od tej doby patria k špičke slovenskej hudobnej scény. O veľkej popularite skupiny svedčí aj fakt, že trikrát po sebe, za roky 2016, 2017 a 2018 získali ocenenie OTO - Osobnosti televíznej obrazovky. Za rok 2018 získali aj ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba. V novembri 2022 vydala skupina trinásty album Život človeka v roku 2022 a v novembri 2024 zatiaľ najnovší album Exoticana, pod týmto názvom absolvovali aj koncertné turné.
