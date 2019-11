Amsterdam 16. novembra (TASR) - Zlatú obrúčku, ktorý kedysi írsky spisovateľ Oscar Wilde daroval svojmu spolužiakovi, vypátral holandský detektív Arthur Brand, špecializujúci sa na odcudzené umelecké predmety. Stalo sa tak takmer 20 rokov od krádeže prsteňa z britskej Oxfordskej univerzity. Prsteň odovzdajú Magdalen College na malej slávnosti, ktorá sa uskutoční 4. decembra.



"Prsteň priateľstva" bol spoločným darom, ktorý v roku 1876 svojmu kolegovi zo štúdií Williamovi Wardovi venovali Wilde so spolužiakom Reginaldom Hardingom.



Šperk s vygravírovaným nápisom v gréčtine (v preklade Dar z lásky pre toho, ktorý si ju želá) a iniciálami darcov a obdarovaného (OF OF WW + RRH to WWW) sa stratil v roku 2002 pri vlámaní do budovy Magdalen College, kde legendárny dandy - plným menom Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde - svojho času študoval. Hodnota prsteňa sa odhadovala na 40.650 eur.



Celé roky sa nevedelo, kde by prsteň mohol byť. Panovali dokonca obavy, že 18-karátový zlatý prsteň v tvare opasku s prackou bol dokonca už roztavený.



Páchateľom vlámania bol Eamonn Andrews, ktorý vtedy v Magdalen College vypil časť zásob whisky a ukradol tam prsteň a dve medaily. Magdalen College ponúkla za prsteň alebo informácie o ňom odmenu 4000 eur. Keď Andrewsa neskôr zadržali, pred súdom priznal, že šperk predal za 175 eur.



Agentúra AFP uviedla, že príbeh s prsteňom sa tým mohol aj skončiť, nebyť holandského detektíva Arthur Brand, ktorý sa stal slávnym, keď v roku 2015 vypátral dva kone z bronzu od Josefa Thoraka, jedného z obľúbených sochárov Adolfa Hitlera, a ktorý v marci našiel Picassov obraz ukradnutý pred 20 rokmi z jachty vo Francúzsku. Vďaka týmto nálezom dostal Brand prezývku Indiana Jones umeleckého sveta.



Brand sa v roku 2015 dopočul, že na čiernom trhu s umením sa objavil viktoriánsky prsteň s "nejakým ruským nápisom". Keďže vedel o lúpeži v Magdalen College, dovtípil sa, že môže ísť o Wildeov prsteň. Vďaka kontaktom s londýnskym starožitníkom sa mu potom podarilo vypátrať, kde sa šperk nachádza.



Brand si pritom myslí, že nebyť inej lúpeže z roku 2015, prsteň by sa mu vypátrať nepodarilo.



Išlo o lúpež, pri ktorej gang zlodejov vylúpil budovu depozitu spoločnosti Hatton Garden Safe Deposit v "klenotníckej" štvrti Londýna a ktorá bola označovaná za "najväčšiu lúpež v anglickej právnej histórii".



Zvesti o tom, že sa prsteň znova objavil, sa totiž prvýkrát začali objavovať niekoľko týždňov po lúpeži v Hatton Garden Safe Deposit, vysvetlil Brand.



Dodal, že prsteň mu odovzdali priamo pred sídlom spoločnosti Hatton Garden Safe Deposit, čo považuje tiež "tak trochu za anglický humor."