< sekcia Kultúra
Inscenácia Krajší svet učí mladých ľudí umeniu vzájomného porozumenia
Autor námetu je Peter Vojtek, ktorý je producentom napríklad legendárneho hip-hopového muzikálu Príbeh ulice.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Krajší svet alebo skončila doba uhoľná je pozoruhodným príbehom, ktorý je inšpirovaný skutočnou udalosťou, kde sa dvojica mladých dievčat a chlapcov rozhodne vziať ekologické problémy sveta do vlastných rúk, neuvedomujúc si svoje činy v plnej miere. Pre to sú neskôr nútení rozmýšľať nad svojimi skutkami tak, aby prinášali viac úžitku než škôd. Tam sa začína ich cesta k vzájomnému porozumeniu, pričom sa učia jednému z najdôležitejších umení: schopnosti sa počúvať a dokázať spolu korektne komunikovať svoj vnútorný svet. TASR o tom informoval PR manažér Lukáš Horňáček.
Autor námetu je Peter Vojtek, ktorý je producentom napríklad legendárneho hip-hopového muzikálu Príbeh ulice. Svojou najnovšou inscenáciou šikovne a možno nepriamo nadväzuje aj na predstavenie Počúvaj ma, alebo ako nestratiť hlavu v mobile, na ktorom sa autorsky podieľal námetom. Predošlá cieľová skupina pre 5. a 9. ročník sa v súčasnosti mení na deti a mládež od dvanástich rokov.
Súčasťou hry je talentovaný tvorivý a herecký tím. Réžiu a dramaturgiu má v rukách Martina Havierová, vizuálne efekty a projekciu Vlado Horník, scénu a kostýmy Stanka Nerečová a hudbu Adam Miščík známy aj ako Adiss. V hereckom tíme možno vidieť aj nadaného Andyho Kummera a Sarah C, ktorá okrem herectva perfektne ovláda spev a tanec. Srdce tohto diela dotvárajú ďalší mladí interpreti.
„V konaní postáv inscenácia poskytuje priestor na prezentáciu a ponuku riešenia pálčivých tém dneška - problémov komunikácie, nedostatku empatie, kritického myslenia, ako aj problémov vyplývajúcich zo sociálneho postavenia skupín mladých ľudí. Neriešenie týchto problémov u mladých ľudí dáva neskôr priestor vzniku celospoločenských problémov,“ hovorí autor námetu Peter Vojtek.
Autor námetu je Peter Vojtek, ktorý je producentom napríklad legendárneho hip-hopového muzikálu Príbeh ulice. Svojou najnovšou inscenáciou šikovne a možno nepriamo nadväzuje aj na predstavenie Počúvaj ma, alebo ako nestratiť hlavu v mobile, na ktorom sa autorsky podieľal námetom. Predošlá cieľová skupina pre 5. a 9. ročník sa v súčasnosti mení na deti a mládež od dvanástich rokov.
Súčasťou hry je talentovaný tvorivý a herecký tím. Réžiu a dramaturgiu má v rukách Martina Havierová, vizuálne efekty a projekciu Vlado Horník, scénu a kostýmy Stanka Nerečová a hudbu Adam Miščík známy aj ako Adiss. V hereckom tíme možno vidieť aj nadaného Andyho Kummera a Sarah C, ktorá okrem herectva perfektne ovláda spev a tanec. Srdce tohto diela dotvárajú ďalší mladí interpreti.
„V konaní postáv inscenácia poskytuje priestor na prezentáciu a ponuku riešenia pálčivých tém dneška - problémov komunikácie, nedostatku empatie, kritického myslenia, ako aj problémov vyplývajúcich zo sociálneho postavenia skupín mladých ľudí. Neriešenie týchto problémov u mladých ľudí dáva neskôr priestor vzniku celospoločenských problémov,“ hovorí autor námetu Peter Vojtek.