Insitné umenie z Kovačice snažia sa zapísať do zoznamu UNESCO

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Návštevníci mesta pod Urpínom budú môcť ako prví na Slovensku obdivovať ucelenú zbierku všetkých 63 kovačických insitných maliarov, ktorí sa nachádzajú na reprezentatívnom zozname slovenských insitných umelcov v Srbsku. Výstava Kovačica známa i neznáma sa v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici uskutoční od 4. do 24. novembra. TASR o tom informovala Martina Saktorová, manažérka SSM.



"Výstava Kovačica známa i neznáma, ktorá vznikla aj vďaka neúnavnej aktivite Pavla Babku z Kovačice, zakladateľa svetoznámej Galérie Babka, je unikátna svojím komplexným pohľadom, početnou prezentáciou diel, a najmä zastúpením maliarov troch generácií od najstaršieho Vladimíra Boboša (1906) až po najmladšiu autorku Saňu Stvorcovú (1992). Práve u nás sa symbolicky začína kampaň za zapísanie slovenského insitného umenia zo Srbska do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO," priblížila Saktorová.



Návštevníci sa môžu tešiť i na komentované prehliadky s Pavlom Babkom 5. a 6. novembra o 16.00 h.



"Kovačické insitné umenie charakterizuje mimoriadna úprimnosť, jednoznačnosť, bezprostrednosť a jedinečná technika spracovania. I preto sa začína kampaň na jeho zapísanie do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Úspech takého procesu obohatí nielen Slovensko a Srbsko, ale určite aj celý, nielen umelecký svet. V mene kolektívu pracovníkov SSM som rád, že taký významný proces štartuje práve u nás s podporou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a pod záštitou ministerky kultúry," zdôraznil Marcel Pecník, riaditeľ SSM.



Kovačica, najväčšia slovenská obec v Srbsku, má na mape svetového naivného umenia dominantné postavenie a mnohí ju považujú za akúsi mekku insity. Podľa Pecníka rozoznateľnými znakmi kovačickej insitnej školy sú silný kolorit a očarujúca intenzita farieb. Farba ako výtvarný element v tvorbe väčšiny naivných maliarov je prenesená z ľudových krojov a folklóru. Je živá a intenzívna. Každý z umelcov vytvára svoj vlastný rozpoznateľný a autentický štýl.