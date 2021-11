Insitné umenie zo srbskej Kovačice sa opäť vracia do Thurzovho domu

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) – Insitné umenie sa po dvoch rokoch opäť vracia do Thurzovho domu v Banskej Bystrici. Návštevníci Stredoslovenského múzea (SSM) sa od 4. novembra môžu tešiť na návrat umenia plného spontánnosti, bezprostrednosti a úprimnosti. Svoje diela budú na výstave prezentovať slovenskí umelci žijúci v srbskej Kovačici. TASR o tom informovala Kristína Hatarová z múzea s tým, že vernisáž insitného umenia z Kovačice – Z vrchov do nížin sa uskutoční o 16.00 hod.



"Predajná výstava prinesie viac ako 60 obrazov zachytávajúcich insitné umenie Slovákov žijúcich na ´dolnej zemi´. Maľované príbehy plné farebnosti, folklórnych detailov a naivnou úprimnosťou sa u nás, ale i vo svete, tešia čoraz väčšej popularite. Svedčia o tom aj snahy o zapísanie insitného umenia z Kovačice do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pomoc poskytlo aj SSM," konštatovala Hatarová.



"Obrazy z Kovačice ponúkajú špecifický a zároveň atraktívny pohľad na umenie. Prinášajú so sebou niečo, čo častokrát v umení absentuje, a to je spontánnosť, úprimnosť prejavu a nadhľad. Ako kultúrna inštitúcia preto vnímame pozitívne snahy tejto komunity a Srbskej republiky o zapísanie insitného umenia z Kovačice do zoznamu UNESCO. Už pred dvomi rokmi, keď sa výstava v SSM konala prvýkrát, sme symbolicky stáli na začiatku tohto procesu. Dúfam, že naši priatelia sa v dohľadnej dobe dočkajú pozitívnej odpovede," uviedol riaditeľ múzea Marcel Pecník.



Záštitu nad podujatím prevzal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku Momčil Babić, ktorí prisľúbili svoju účasť na vernisáži.



"V roku 2019 sa výstava insitného umenia z Kovačice stretla s obrovským úspechom. Za tri týždne jej trvania ju u nás videlo viac ako 1500 ľudí a verím, že si svojich priaznivcov získa aj teraz. Súčasťou budú aj komentované prehliadky či podujatie Stretnutie s minulosťou, na ktorom prostredníctvom besedy priblížime život dolnozemských Slovákov," dodal Pecník.