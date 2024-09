Iron Maiden ohlasuje turné 2025/2026 s názvom Run For Your Lives

Bratislava 19. septembra (TASR) - V máji 2025 odštartuje britská heavymetalová skupina Iron Maiden svetové turné s názvom Run For Your Lives. Megalomanskú šou odohrajú 1. júna 2025 aj v Bratislave. Svetovým turné si pripomenú 50 rokov, odkedy založil Steve Harris v roku 1975 Iron Maiden. Na oslavu tejto udalosti sľubujú svojim fanúšikom špeciálny setlist zahrňujúci deväť štúdiových albumov od debutového Iron Maiden, vydaného v apríli 1980, až po Fear Of The Dark, ktorý vyšiel v máji 1992. Naplánovanú majú najveľkolepejšiu šou, akú doposiaľ odohrali. TASR informovala PR manažérka Zuzana Badinková.



Spevák kapely Bruce Dickinson fanúšikom odkazuje: "Budúci rok je pre Iron Maiden veľmi výnimočný a my vám poskytneme naživo taký zážitok, na ktorý nikdy nezabudnete. Bude to hudobná prehliadka našej kariéry, ktorá vám prinesie ohromnú radosť. Ak ste nás už niekedy videli, pripravte sa posunúť túto skúsenosť na úplne novú úroveň. A pokiaľ ste nás nikdy nevideli, tak na čo do pekla ešte čakáte?"



Manažér kapely Rod Smallwood dodáva: "Päťdesiat rokov Maiden a ja som zažil 46 z nich. Viac ako 100 miliónov predaných albumov, takmer 2500 vystúpení v 64 krajinách a nespočetné množstvo fanúšikov. Všetci stále milujeme každú sekundu v kapele a každé turné považujeme za novú výzvu priniesť našim fanúšikom niečo nové a vzrušujúce. Iron Maiden odohrajú aj také skladby, ktoré doposiaľ naživo ešte nehrali. Už niekoľko mesiacov tvrdo pracujeme, aby sme dali dokopy ešte prepracovanejšiu novú šou. Veľmi sa tešíme z toho, čo máme pre vás fanúšikov pripravené a sľubujeme, že budete z koncertu odchádzať naozaj šťastní."



Špeciálnym hosťom na bratislavskom koncerte Iron Maiden bude americká rocková kapela Halestorm. Lístky na vystúpenie kapely 1. júna 2025 v bratislavskej Tipos Aréne Zimného štadióna Ondreja Nepelu budú v predaji od 26. septembra v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk.