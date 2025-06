Iron Maiden rozpálili Bratislavu na maximum

Setlist koncertu Iron Maiden – Bratislava, 1. júna 2025 (Run For Your Lives Tour) Úvodné intro:

Doctor Doctor (UFO song)

The Ides of March



Koncertný set:

1. Murders in the Rue Morgue

2. Wrathchild

3. Killers

4. Phantom of the Opera

5. The Number of the Beast

6. The Clairvoyant

7. Powerslave

8. 2 Minutes to Midnight

9. Rime of the Ancient Mariner

10. Run to the Hills

11. Seventh Son of a Seventh Son

12. The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden



Prídavok:

– Churchill's Speech (intro)

16. Aces High

17. Fear of the Dark

18. Wasted Year



Bratislava 2. júna (OTS) - Bratislava zažila včera večer (1. júna 2025) hudobnú smršť, na akú sa nezabúda. Iron Maiden sa v rámci svojho epického turné Run For Your Lives po dlhých rokoch vrátili do Európy a nevynechali ani Slovensko. Dokázali, že právom patria medzi najväčšie hudobné legendy, ktoré oslavujú už 50 rokov od založenia kapely. Ich koncert bol explóziou energie, presnosti gitarových griffov a nezabudnuteľnej šou.Foto: Na snímke speváčka americkej kapely Halestorm Lzzy Hale ako predskokan britskej heavy-metalovej kapely Iron Maiden v Bratislave 1. júna 2025. FOTO TASR/Jaroslav NovákVečer však odštartovala vo veľkom štýle predkapela Halestorm s charizmatickou frontwoman Lzzy Hale. Halestorm neboli len povinnou rozcvičkou, ale plnohodnotným rockovým zážitkom. Suverénny, prenikavý hlas Lzyy a „surová“ energia celej kapely rozbláznili fanúšikov už od prvých tónov. Halestorm predviedli výkon, ktorý by v mnohých prípadoch patril k vrcholom večera – tu však len perfektne nakopli atmosféru, ktorá už nepoľavila.A potom to prišlo! Vypredaná hala sa otriasala v základoch, keď nastúpili hlavné hviezdy večera. Bruce Dickinson predviedol spevácky výkon ako za starých čias, gitarové sóla prúdili v presne dávkovaných výbuchoch adrenalínu a pódiová choreografia Iron Maiden potvrdila, že legenda nikdy nezaspala dobu.Foto: Na snímke gitaristi zľava Dave Murray, Adrian Smith a Steve Harris počas koncertu britskej heavy-metalovej kapely Iron Maiden v Bratislave 1. júna 2025. FOTO TASR/Jaroslav NovákSúčasťou šou bola aj strhujúca, miestami až filmová vizuálna projekcia na obrovskej LCD obrazovke, ktorá pútavo ilustrovala každú skladbu. Obrazy v pozadí umocňovali atmosféru, podčiarkovali dramatickosť textov a spolu s ohnivými efektmi a výpravnými kulisami vytvorili dokonale premyslenú scénickú šou, ktorá sa menila s každou skladbou.Foto: Na snímke diváci počas koncertu britskej heavy-metalovej kapely Iron Maiden v Bratislave 1. júna 2025. FOTO TASR/Jaroslav NovákA keď sa na pódium dostavil aj ikonický Eddie, nadšenie davu vyvrcholilo. Publikum jasalo, spievalo, bavilo sa – žilo každým tónom či gestom kapely, každou sekundou tejto nezabudnuteľnej noci.Zažite to znova s nami – pozrite si našu fotogalériu a nechajte sa opäť vtiahnuť do ohnivej atmosféry koncertu Iron Maiden v Bratislave!