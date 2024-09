Írske tance si užije aj Karin Haydu, ktorá ich kedysi sama tancovala!

Bratislava 18. septembra (OTS) - Už o dva týždne zažije GOPASS Aréna v Bratislave nášup írskej energie! Veľkolepá show írskeho tanca a hudby Rhythm of the Dance zavíta 3 októbra po prvýkrát na Slovensko a slovenským fanúšikom predvedie fascinujúci program, ktorý si vyslúžil standing ovation nadšených divákov vo vyše 50-tich krajinách sveta. Show si užije aj obľúbená herečka a moderátorka Karin Haydu, ktorá írske tance kedysi sama tancovala!Rhythm of the Dance vyrazili na svetové turné pri príležitosti 25. výročia svojho založenia. Ich dvojhodinová show prevedie publikum bohatou históriou Írska a prenesie ich do starodávnej krajiny dublinských uličiek a pubov. Írske tance v minulosti tancovala aj populárna herečka a moderátorka Karin Haydu, ktorá si na ne rada spomína.spomína siPôvod írskeho tanca a hudby siaha do 2000 rokov starej histórie. Už starí Kelti vtisli Írsku jedinečný kultúrny punc, na ktorý írska kultúra dodnes nadväzuje. A práve Rhythm of the Dance vychádzajú z týchto dávnych tradícií a dávajú tak divákom okúsiť skutočné Írsko s jeho temperamentom, rytmom, typickým spevom a predovšetkým bravúrnymi výkonmi majstrov umenia v stepovaní. To všetko si pôjde užiť aj Karin Haydu.teší sa na vystúpenie sympatická herečka a moderátorka.Okrem špičkových tanečníkov sa na pódiu objavia aj hudobníci a speváci. Pre írsku hudbu sú typické gajdy, husle, píšťala, akordeón a bodhrán, tradičný írsky bubon, A na to všetko sa diváci na Rhythm of the Dance môžu tešiť. Súčasťou predstavenia je aj Sean-Nós, čo znamená starý pôvodný tanečný a hudobný štýl. Spev Sean-Nós je forma tradičného írskeho spevu bez hudobného sprievodu a v prípade tanca ide často o sólovú formu, kedy tanečník improvizuje na rytmus spevu a dochádza tak k živému prepojeniu tanečníka a speváka. Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný zážitok 3. októbra 2024 v bratislavskej GOPASS Aréne. Vstupenky si môžete kúpiť na https://www.ticketportal.sk/event/RHYTHM-OF-THE-DANCE