Vo veku 75 rokov zomrela írska poetka Eavan Bolandová

Dublin 28. apríla (TASR) - Popredná írska poetka Eavan Bolandová zomrela v pondelok vo veku 75 rokov. Vo svojom dublinskom dome podľahla mŕtvici, informovala agentúra DPA.



Bolandová bola od roku 1996 profesorkou na Stanfordovej univerzite v USA, bola tiež členkou Írskej kráľovskej akadémie (RIA).



Narodila sa v roku 1944 a neskôr bola priekopníčkou pre írske poetky. Jej dielo dokumentuje život žien a ich prínos pre dejiny.



Bolandová vo svojej oceňovanej zbierke The War Horse (1975) písala o konflikte v Severnom Írsku a v básni Quarantine zvečnila tragédiu Veľkého írskeho hladomoru v 40. rokoch 18. storočia.



Jej poézia sa vyučuje v írskych školách a je súčasťou maturitnej skúšky.



Jej poslednými zbierkami sú New Collected Poems (2013) a A Woman Without a Country (2014).



Žila striedavo v USA a Dubline, kde bola do roku 2019 tri roky redaktorkou magazínu Poetry Ireland Review.



V roku 2017 jej v rámci podujatia Irish Book Awards udelili cenu za celoživotný prínos.



"Začala som písať v Írsku, kde slovo žena a poetka boli v protirečivom vzťahu. Nemohla som však prijať možnosť, že život ženy nebude alebo nemôže byť zaznamenaný v poézii môjho vlastného národa," uviedla.